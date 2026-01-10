Jubilados: cómo viajar por Argentina con el 40% de descuento exclusivo en trenes de larga distancia

Viajar por Argentina es uno de los deseos más compartidos por los adultos mayores, y la red ferroviaria nacional se posiciona como la opción más inteligente para cuidar el bolsillo. En esta temporada de verano 2026, Trenes Argentinos mantiene vigente un beneficio fundamental que permite a jubilados y pensionados recorrer el país pagando casi la mitad del valor del pasaje.

El descuento del 40%: Un alivio para el bolsillo

A diferencia de las promociones temporales, el descuento para la tercera edad es un beneficio estructural de Trenes Argentinos. Todos los jubilados y pensionados que perciban haberes a través de ANSES o el IPS (Instituto de Previsión Social) tienen derecho a una rebaja del 40% en la compra de sus boletos para cualquier destino de larga distancia y en todas las categorías disponibles (Primera y Pullman).

Este beneficio es válido tanto para compras presenciales en boleterías como para adquisiciones a través de la web oficial. Es importante destacar que, si bien la compra online general tiene un 10% de descuento, para los jubilados este porcentaje no es acumulable; siempre se aplica el 40% por ser el beneficio mayor.

Destinos y precios actualizados para el verano 2026

Para quienes están planificando su escapada, los servicios de larga distancia conectan Buenos Aires con puntos turísticos clave. Aquí los valores estimados con el descuento ya aplicado para enero y febrero de 2026:

Buenos Aires – Mar del Plata : El pasaje de Primera, que cuesta $38.000 para el público general, queda en aproximadamente $22.800 para jubilados. En categoría Pullman, el valor bonificado ronda los $27.000.

: El pasaje de Primera, que cuesta $38.000 para el público general, queda en aproximadamente $22.800 para jubilados. En categoría Pullman, el valor bonificado ronda los $27.000. Buenos Aires – Rosario : Con tarifas que parten desde los $13.000, un jubilado puede viajar por unos $7.800.

: Con tarifas que parten desde los $13.000, un jubilado puede viajar por unos $7.800. Buenos Aires – Pinamar : El tramo requiere un trasbordo en General Guido. El costo bonificado total se sitúa cerca de los $16.800.

: El tramo requiere un trasbordo en General Guido. El costo bonificado total se sitúa cerca de los $16.800. Buenos Aires – Junín / Bragado: Los pasajes para estos destinos del interior bonaerense se pueden conseguir desde los $4.500 a $7.200 aplicando el beneficio de la tercera edad.

Cómo comprar los pasajes paso a paso

Existen dos modalidades para obtener el descuento, y ambas requieren documentación específica para acreditar la condición de beneficiario.

Compra Online (Recomendada): Es la forma más rápida de asegurar el lugar, ya que los pasajes suelen agotarse apenas salen a la venta.

Ingresar al sitio oficial de ventas de Trenes Argentinos.

Seleccionar origen, destino y fecha.

En la sección de datos del pasajero, elegir la opción “Jubilado” en el tipo de tarifa.

El sistema solicitará el número de CUIL para validar automáticamente con la base de datos de ANSES.

Compra Presencial: Se puede realizar en las terminales de Constitución, Retiro u Once, además de estaciones intermedias habilitadas.

Es obligatorio presentar el DNI original.

Se debe exhibir la credencial de jubilación o el último recibo de sueldo.

Trámite obligatorio: La confirmación de viaje

Es vital recordar que poseer el pasaje no garantiza el ascenso al tren. Entre las 72 y 24 horas previas a la partida del servicio, todos los pasajeros deben confirmar su viaje. Este trámite es obligatorio y se realiza en la web de Trenes Argentinos ingresando el número de reserva. Sin esta confirmación, el pasaje se pone a la venta nuevamente y se pierde el derecho a viajar.

Gratuidad para personas con discapacidad

Aquellos jubilados que además posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o credencial del INCUCAI pueden viajar de forma totalmente gratuita. El trámite debe realizarse con al menos 48 horas de anticipación a través de la web o en boleterías, y el beneficio se extiende a un acompañante si el certificado así lo indica.