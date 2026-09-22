Jubilaciones y PUAM de ANSES: qué cambiará en el padrón de beneficiarios

Si estás cerca de cumplir la edad para retirarte o querés saber qué pasará con las jubilaciones en el futuro cercano, las nuevas estimaciones oficiales confirman un giro drástico en el sistema. El fin de la moratoria previsional comenzó a reconfigurar el padrón de beneficiarios y cambiará la forma en que los adultos mayores acceden a sus ingresos.

Caída en las jubilaciones ordinarias y suba de la PUAM para 2027

De acuerdo con las proyecciones del proyecto de Presupuesto 2027, la cantidad de jubilados del régimen general (SIPA) sufrirá una contracción de 104.760 beneficiarios, pasando de 5.590.521 en 2026 a 5.485.761 en 2027.

En paralelo, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) crecerán en 32.724 personas, elevando el total de beneficiarios a 253.032 titulares.

Esta reestructuración responde de manera directa al cierre definitivo de la moratoria previsional (Ley 27.705), que dejó de recibir nuevas solicitudes el 23 de marzo de 2025.

Requisitos vigentes para solicitar la PUAM sin 30 años de aportes

Ante la imposibilidad de comprar años de aportes, la PUAM queda como la principal alternativa para quienes no completaron sus servicios. Para acceder se requiere:

Edad mínima: Tener 65 años cumplidos , aplicable tanto para mujeres como para varones.

Tener , aplicable tanto para mujeres como para varones. Residencia: Argentinos nativos o naturalizados con al menos 10 años de residencia previa; extranjeros con 20 años de residencia (10 de ellos inmediatos a la solicitud).

Argentinos nativos o naturalizados con al menos previa; extranjeros con (10 de ellos inmediatos a la solicitud). Permanencia: No permanecer fuera de Argentina por más de 90 días corridos para mantener el beneficio.

No permanecer fuera de Argentina por más de para mantener el beneficio. Incompatibilidad: No cobrar ni tener derecho a otra jubilación, pensión o Prestación por Desempleo.

Diferencias de cobro: cuánto se cobra por haber mínimo y por PUAM

La normativa establece que la PUAM no otorga el mismo haber que un haber jubilatorio contributivo, sino que equivale al 80% del haber mínimo garantizado.

Con los valores fijados para septiembre, el haber mínimo jubilatorio se posicionó en $428.633,20, mientras que el monto mensual de la PUAM quedó establecido en $342.906,56.

Ambas prestaciones se continúan actualizando mes a mes según el esquema de movilidad previsional vigente.

Quiénes quedan fuera de la jubilación tradicional

Quienes alcancen la edad jubilatoria sin contar estrictamente con los 30 años de aportes acreditados ya no pueden ingresar al régimen general contributivo.

Al haberse vencido el plan de pago de deuda previsional, el sistema no permite completar unidades de servicio, por lo que el trámite de jubilación ordinaria queda rechazado.

De esta forma, la PUAM se consolida como el único piso de cobertura asistencial disponible para los adultos mayores que no reúnan los requisitos exigidos por ley.