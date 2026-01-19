Jinete de Ayacucho volvía de Jesús María y sufrió un violento accidente: hay muertos y heridos graves

Un grave accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas en el partido de Bragado dejó como saldo víctimas fatales y varios heridos de gravedad, entre ellos un reconocido jinete oriundo de Ayacucho que regresaba del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.

El siniestro se produjo sobre la Ruta Provincial Nº 46, a la altura del kilómetro 60, cuando por motivos que aún son materia de investigación colisionaron de frente dos camionetas que circulaban en sentido contrario.

El impacto fue de extrema violencia y provocó la muerte de dos personas en el lugar, mientras que otros ocupantes debieron ser trasladados de urgencia a distintos centros de salud.

Entre los heridos se encuentra el jinete ayacuchense, Aarón Tomás Tort, de 23 años de edad, quien había participado recientemente en competencias del tradicional festival cordobés y emprendía el regreso a su ciudad al momento del accidente. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia y permanece internado en estado delicado, con pronóstico reservado.

Además, resultaron lesionados el conductor de uno de los vehículos y una mujer que viajaba en la otra camioneta, ambos con fracturas y traumatismos de consideración.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias médicas y peritos de Policía Científica, mientras que la ruta permaneció cortada durante varias horas para permitir las tareas de rescate, asistencia y peritaje.

La noticia generó una profunda conmoción en Ayacucho, donde el joven jinete es ampliamente conocido en el ambiente de la doma y las tradiciones, y se multiplican las muestras de acompañamiento y los pedidos por su pronta recuperación, en medio del dolor por las víctimas fatales que dejó el trágico episodio vial.

Foto: Bragado Informa