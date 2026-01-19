Jinete de Ayacucho volvía de Jesús María y sufrió un violento accidente: hay muertos y heridos graves

Un grave accidente de tránsito ocurrido en las últimas horas en el partido de Bragado dejó como saldo víctimas fatales y varios heridos de gravedad, entre ellos un reconocido jinete oriundo de Ayacucho que regresaba del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María.
El siniestro se produjo sobre la Ruta Provincial Nº 46, a la altura del kilómetro 60, cuando por motivos que aún son materia de investigación colisionaron de frente dos camionetas que circulaban en sentido contrario.
El mundo gaucho unido en oración por Aron Tort, el joven jinete de Ayacucho que lucha por su vida
El impacto fue de extrema violencia y provocó la muerte de dos personas en el lugar, mientras que otros ocupantes debieron ser trasladados de urgencia a distintos centros de salud.
Entre los heridos se encuentra el jinete ayacuchense, Aarón Tomás Tort, de 23 años de edad, quien había participado recientemente en competencias del tradicional festival cordobés y emprendía el regreso a su ciudad al momento del accidente. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia y permanece internado en estado delicado, con pronóstico reservado.
Además, resultaron lesionados el conductor de uno de los vehículos y una mujer que viajaba en la otra camioneta, ambos con fracturas y traumatismos de consideración.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias médicas y peritos de Policía Científica, mientras que la ruta permaneció cortada durante varias horas para permitir las tareas de rescate, asistencia y peritaje.
La noticia generó una profunda conmoción en Ayacucho, donde el joven jinete es ampliamente conocido en el ambiente de la doma y las tradiciones, y se multiplican las muestras de acompañamiento y los pedidos por su pronta recuperación, en medio del dolor por las víctimas fatales que dejó el trágico episodio vial.
Foto: Bragado Informa