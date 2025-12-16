IPS aguinaldo en diciembre 2025: fechas de cobro de jubilaciones y pensiones en la Provincia

Por Redacción Economía | 16 de diciembre de 2025

Estamos a mediados de mes y la ansiedad empieza a sentirse en los bolsillos de los bonaerenses. La pregunta que se repite hoy, 16 de diciembre, entre los miles de beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS) es una sola: ¿cuándo está la plata del aguinaldo? Con la Navidad y el Año Nuevo a la vuelta de la esquina, contar con ese dinero extra es fundamental para organizar las compras de las fiestas.

Si sos jubilado o pensionado de la Provincia de Buenos Aires, acá tenés la información detallada y actualizada sobre el cronograma de pagos para este cierre de año.

El medio aguinaldo: ¿se cobra antes de Navidad?

Esta es la duda principal. Históricamente, el IPS desdobla el pago en diciembre: por un lado se abona el Sueldo Anual Complementario (SAC) y por otro los haberes mensuales.

Si bien el calendario oficial de sueldos suele caer a fin de mes, todo indica que el medio aguinaldo se depositará antes de Navidad.

¿Por qué?

El año pasado, el organismo previsional realizó el depósito del SAC el 19 de diciembre. Logística: Al caer el 24 y 25 miércoles y jueves, depositar el viernes previo (19/12) permite que los beneficiarios tengan el dinero disponible durante el fin de semana previo a la Nochebuena, clave para el consumo.

Cronograma de pago de sueldos (Haberes)

A diferencia del aguinaldo, el sueldo mensual de diciembre (“los haberes”) mantiene su cronograma habitual de los últimos días hábiles del mes. Para este 2025, las fechas que se manejan en los despachos oficiales son el lunes 29 y martes 30 de diciembre.

De confirmarse, el esquema quedaría organizado de la siguiente manera para evitar saturación en los cajeros automáticos:

Lunes 29 de diciembre: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Martes 30 de diciembre: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Atención: Pensiones No Contributivas (PNC)

Hay un grupo importante que tendría un esquema diferente y más beneficioso en términos de tiempos. Según la modalidad aplicada en años anteriores, las Pensiones No Contributivas cobrarían todo junto (el haber mensual más el aguinaldo) en un solo pago.

Si se repite la lógica del último año, los beneficiarios de PNC tendrían depositado el total de sus ingresos también el viernes 19 de diciembre, sin tener que esperar hasta fin de mes.

Resumen del calendario proyectado IPS Diciembre 2025

Para que te organices mejor, armamos este cuadro con las fechas claves que tenés que agendar:

Concepto Grupo de Beneficiarios Fecha Probable de Cobro Medio Aguinaldo (SAC) Jubilados y Pensionados (General) Antes de Navidad (19 o 22) Haber + Aguinaldo Pensiones No Contributivas (PNC) Viernes 19 de diciembre Sueldo (Haber mensual) DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 Lunes 29 de diciembre Sueldo (Haber mensual) DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Martes 30 de diciembre

Cómo consultar tu recibo de sueldo

Es fundamental que verifiques tu liquidación para chequear que los montos sean correctos, especialmente con los movimientos de fin de año. Podés hacerlo de forma 100% online sin necesidad de ir a una oficina.

Ingresá al sitio web oficial del IPS. Buscá la opción “Mis Haberes” o “Recibos de Sueldo“. Te va a pedir tu clave de seguridad (la misma que usás para otros trámites previsionales).

Un dato importante: recordá que el organismo previsional bonaerense informó que todos los trámites de supervivencia (fe de vida) continúan suspendidos para los residentes en el país, por lo que no necesitás hacer ninguna gestión extra para cobrar.

Esperamos la confirmación oficial en las próximas horas, pero si tenés gastos planeados para la mesa dulce o los regalos, el viernes 19 es la fecha probable a marcar en el calendario.