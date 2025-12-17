Aguinaldo diciembre 2025: fecha de cobro confirmada para estatales bonaerenses y cronograma oficial

La cuenta regresiva para las Fiestas acelera la ansiedad de miles de familias bonaerenses. Con los gastos de la mesa navideña y los regalos encima, la pregunta que resuena en toda la provincia es una sola: ¿Cuándo se acredita el aguinaldo?

A solo una semana de la Nochebuena, el escenario ya está definido. La Provincia oficializó su fecha y los municipios terminan de cerrar sus cronogramas en estas horas decisivas. Si sos trabajador estatal o municipal, esta es la información actualizada al 17 de diciembre que necesitás saber para organizar tu economía.

La Provincia confirmó la fecha de depósito del aguinaldo para Estatales Bonaerenses

El Ministerio de Economía bonaerense despejó todas las dudas y confirmó el día exacto para el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC). A diferencia de ocasiones anteriores donde el pago se desdoblaba, la administración de Axel Kicillof inyectará los fondos en una sola jornada para todos los sectores.

Si sos docente, policía, personal de salud o administrativo provincial, el dinero estará depositado este sábado 20 de diciembre.

El dato bancario clave: Al caer sábado, los usuarios de Cuenta DNI y Banco Provincia verán el saldo disponible el mismo día. Si cobrás en bancos privados, la acreditación podría impactar el lunes 22, dependiendo de los tiempos de compensación de cada entidad.

Atención Municipales: el minuto a minuto

La situación en los 135 municipios es diferente a la de la Provincia. Al tener autonomía, cada Intendente define cuándo libera los fondos. Sin embargo, hay dos tendencias claras que marcan el ritmo de pago en el Conurbano y el Interior:

Pago anticipado: Varios distritos ya iniciaron los depósitos entre ayer y hoy para descomprimir la espera y evitar conflictos gremiales sobre la fecha límite. Efecto arrastre: La gran mayoría de las comunas, al no tener fecha propia anunciada todavía, suelen alinearse al calendario provincial, pagando entre el viernes 19 y el sábado 20 de diciembre.

¿Cómo saber tu fecha exacta? La información cambia hora tras hora. Por eso, es fundamental seguir las actualizaciones de este medio, donde estamos confirmando los anuncios de cada distrito a medida que se oficializan. Los decretos municipales se están firmando en estos momentos para llegar a tiempo antes del fin de semana.

La ley y las fechas límite

Para tranquilidad de los trabajadores, la normativa vigente juega a favor del bolsillo. La Ley de Contrato de Trabajo estipula plazos que, aunque tengan márgenes de tolerancia operativa, obligan a que el dinero esté antes de las Fiestas.

Fecha legal: 18 de diciembre.

18 de diciembre. Margen administrativo: Hasta 4 días hábiles.

Hasta 4 días hábiles. Fecha tope: El dinero debe estar acreditado, sin excepción, antes del miércoles 24 de diciembre.

Controlá tu recibo: ¿Cuánto debés cobrar?

Una vez acreditado el pago, es vital chequear que la liquidación sea correcta, especialmente en un año con tantos ajustes paritarios. La fórmula para verificar tu aguinaldo es sencilla:

Tomá tu mejor sueldo mensual (el más alto) percibido entre julio y diciembre de 2025.

(el más alto) percibido entre julio y diciembre de 2025. Dividilo por dos .

. A ese monto, descontale las cargas sociales de ley (IOMA, IPS, Jubilación).

Si trabajaste menos de seis meses en el estado, recordá que el pago será proporcional al tiempo de servicio (no cobrarás el medio sueldo completo, sino la parte correspondiente a los días trabajados).

Mantenete conectado para conocer las últimas novedades sobre el cronograma de tu localidad.