Jubilados del IPS: Nuevo beneficio con Cuenta DNI confirmado para Diciembre 2025

Los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires tienen una excelente noticia para cerrar el año. El Banco Provincia ha confirmado una serie de beneficios exclusivos a través de su billetera virtual, Cuenta DNI, pensados especialmente para cuidar el bolsillo de los jubilados y pensionados durante las fiestas.

Si cobrás tus haberes a través del IPS o tenés más de 60 años, prestar atención a este calendario de descuentos te permitirá ahorrar miles de pesos en compras de alimentos, regalos y la mesa navideña. A continuación, detallamos la guía completa de beneficios vigentes para diciembre de 2025.

Beneficio exclusivo IPS: Descuento extra en Supermercados

La gran novedad de este mes es el acuerdo entre el IPS y el Banco Provincia para otorgar un 5% de descuento adicional acumulable para jubilados y pensionados.

¿Cuándo aplica? Está vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Está vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. ¿Dónde? En cadenas de supermercados adheridas.

En cadenas de supermercados adheridas. ¿Cómo funciona? Este 5% se suma a las promociones generales de Cuenta DNI. Por ejemplo, si un supermercado ya ofrece un 20% de reintegro con la billetera virtual, los beneficiarios del IPS acceden a un total de 25% de ahorro en esa compra.

Descuentos para Mayores de 60 Años en Comercios de Cercanía

Para aquellos usuarios de la aplicación que superan los 60 años, existe un reintegro especial diseñado para las compras del día a día en almacenes y negocios de barrio.

Descuento: 30% de ahorro.

30% de ahorro. Días de vigencia: De lunes a viernes durante todo el mes.

De lunes a viernes durante todo el mes. Tope de reintegro: $7.000 mensuales por persona.

$7.000 mensuales por persona. Condición: Aplica en comercios que cobren con QR o Clave DNI. Es ideal para ir acumulando ahorro en compras chicas durante la semana.

Calendario de Ahorro Diciembre 2025: Carnicerías y Especial Fiestas

Además de los beneficios por edad, los jubilados pueden aprovechar las promociones generales que ofrece la billetera digital para todos los usuarios bonaerenses. Estas son las fechas clave para agendar:

Carnicerías, Granjas y Pescaderías

Es uno de los rubros más demandados para la cena de Nochebuena y Año Nuevo. Se ofrece un 35% de descuento el sábado 20 de diciembre. El tope de reintegro se ha actualizado a $7.000 por persona, lo que permite un alivio significativo en la compra de asado o cortes principales.

Especial Supermercados (Previo a las Fiestas)

Atención a los días lunes 23 y lunes 30 de diciembre. Para estas fechas especiales, el Banco Provincia dispuso un 25% de descuento en supermercados adheridos (Coto, Carrefour, Día, Toledo, entre otros) con un tope de reintegro que será por día y no por semana, permitiendo maximizar el ahorro justo antes de las celebraciones.

Paso a paso: Cómo instalar y usar Cuenta DNI si sos jubilado

Muchos beneficiarios del IPS aún no utilizan la aplicación y se pierden estos reintegros. La instalación es segura, gratuita y no requiere ir al banco. Solo necesitás tu DNI tarjeta y un celular con cámara.

Descarga: Buscá “Cuenta DNI” en Google Play Store (Android) o App Store (iPhone) e instalala. Escaneo del DNI: La app te pedirá sacar una foto del frente y dorso de tu documento. Buscá un lugar con buena luz. Validación de identidad: La aplicación usará la cámara para reconocer tu rostro (prueba de vida). Seguí las instrucciones de la pantalla (mirar al frente, sonreír o cerrar los ojos). Activación: Si ya sos cliente del Banco Provincia (cobrás tu jubilación ahí), la cuenta se vincula automáticamente a tu caja de ahorro existente. Si no sos cliente, se te abrirá una caja de ahorro gratuita en 48 horas.

Preguntas Frecuentes sobre el reintegro

¿Cuánto tardan en devolverme la plata?

Por lo general, los reintegros se ven reflejados en los movimientos de tu cuenta dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra. No es un descuento en el momento de pagar (pagás el precio total y luego el banco te devuelve el dinero).

¿Tengo que avisar que soy jubilado del IPS?

No. El sistema del Banco Provincia cruza los datos automáticamente. Si tu cuenta está vinculada a tu CUIL y recibís haberes del IPS, el beneficio del 5% extra se aplica solo.

¿Sirve para pagar servicios e impuestos?

La app permite pagar impuestos y servicios escaneando el código de barras, pero los descuentos mencionados (carnicerías, super, comercios) aplican únicamente para compras de productos en los locales adheridos.