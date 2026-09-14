Inversiones tras la baja de la inflación: en qué conviene poner los pesos y dólares hoy

Si tenés pesos o dólares ahorrados y no sabés qué hacer tras el nuevo dato económico, la respuesta depende de tu perfil de riesgo: con la inflación de agosto en 1,7% —el nivel más bajo en 14 meses—, el mapa de inversiones cambió por completo.

A continuación, te detallamos las opciones más rentables en moneda local y extranjera, con sus porcentajes de rendimiento y alternativas según el mercado.

Inversiones en pesos: la opción de tasa fija vs. la cobertura CER

Para quienes buscan operar en moneda nacional, el mercado ofrece dos caminos según las expectativas de desaceleración de precios.

Tasa fija: Rinde cerca del 2% mensual . Es ideal para quienes prevén que la inflación seguirá cayendo rápidamente, capturando así una tasa real positiva.

Rinde . Es ideal para quienes prevén que la inflación seguirá cayendo rápidamente, capturando así una tasa real positiva. Bonos CER: Ofrecen protección directa contra la inflación más un extra. En los tramos cortos rinden inflación +6%, mientras que en plazos más largos alcanzan niveles de inflación +9% a +10%.

Opciones en dólares: bonos soberanos y rendimientos según plazo

En el caso de las inversiones en moneda extranjera, el motor principal pasa por la compresión del riesgo país —que se ubica en 490 puntos— y la capacidad de pago.

Tramos cortos (vencimiento previo a elecciones): Presentan rendimientos situados entre el 3% y el 4% .

Presentan rendimientos situados entre el . Tramos largos (vencimientos 2035, 2038 y 2041): Alcanzan un rendimiento estimado de hasta el 10%, con mayor volatilidad.

Obligaciones Negociables: la alternativa conservadora en moneda extranjera

Para un perfil de inversor más prudente que busca resguardar su capital en dólares, las Obligaciones Negociables (ONs) corporativas se presentan como la opción idónea.

Buena parte de la curva de este instrumento ofrece una TIR de entre el 5% y el 7%, con un nivel de riesgo significativamente menor que los bonos del Estado.

Esta opción permite “hacer tasa” en dólares analizando empresa por empresa, minimizando la volatilidad de cara al escenario electoral del año próximo.

Perspectivas económicas: el impacto de la desinflación y reservas

La tendencia desinflacionaria consolidó una media móvil de tres meses del 1,9%, registrando cinco caídas consecutivas en la medición.

Especialistas destacan que la baja del costo de vida resulta clave para profundizar la recuperación del crédito y el crecimiento sostenido de la actividad económica.

De cara a los próximos meses, el fortalecimiento de las reservas del Banco Central brindará mayor margen de maniobra para enfrentar eventuales momentos de volatilidad financiera.