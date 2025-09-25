Intendente denuncia pacto entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria para destituirlo

El intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, denunció un pacto entre concejales de La Libertad Avanza y Fuerza Patria luego de que el Concejo Deliberante aprobara la creación de una comisión investigadora por decretos firmados en 2023. La sesión estuvo marcada por fuertes cruces, con Egüen acusando un “golpe institucional” y recordando su ruptura con La Libertad Avanza en febrero de 2024.

La alianza opositora derogó las normas cuestionadas y dejó al jefe comunal en una situación política debilitada.

El Concejo Deliberante de 25 de Mayo vivió una sesión cargada de tensión luego de que el intendente Ramiro Egüen irrumpiera en el recinto para confrontar a los bloques opositores, que habían logrado avanzar con la conformación de una comisión investigadora sobre su gestión.

La iniciativa se centra en dos decretos firmados en 2023, que fueron derogados con el voto conjunto de Fuerza Patria, La Libertad Avanza, PRO Democracia y un edil radical. Este armado legislativo dejó al oficialismo en clara minoría y motivó una dura reacción del jefe comunal.

“Estoy acá para que me investiguen y me pregunten lo que quieran”, desafió Egüen, quien interpretó la alianza opositora como un acuerdo político para destituirlo. Incluso acusó a referentes de La Libertad Avanza y del kirchnerismo de haber sellado un pacto en su contra, al que calificó como un “intento de golpe institucional”.

El conflicto tiene antecedentes en la ruptura de Egüen con La Libertad Avanza en febrero de 2024. Tras distanciarse de la conducción nacional libertaria, el intendente conformó el frente “Juntos por 25 de Mayo” y se impuso en las elecciones con el 52,08% de los votos. Sin embargo, esa decisión lo dejó en una posición frágil dentro del Concejo Deliberante, donde parte de sus antiguos aliados ahora actúan junto a la oposición.

La última sesión se extendió por más de tres horas y estuvo marcada por duros cruces verbales. Ante el clima de enfrentamiento, las autoridades legislativas resolvieron pasar a cuarto intermedio hasta el lunes próximo, con un escenario político abierto y cargado de incertidumbre para la gestión municipal.