¡Insólito! Le depositaron 6 millones de dólares por error a través de Cuenta DNI

En un insólito caso que ha captado la atención de todos, una vecina de Pilar, Provincia de Buenos Aires, se convirtió en millonaria de la noche a la mañana debido a un error bancario que depositó 6 millones de dólares en su cuenta. Según informó Pilar a Diario, el hecho ocurrió cuando la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, revisó su cuenta bancaria y descubrió la exorbitante suma, muy lejos de los movimientos habituales que esperaba.

El depósito, que se presume fue un error administrativo de la entidad financiera, transformó a esta vecina en una de las personas más ricas del país.

El hecho ocurrió cuando la mujer se dispuso a depositar 6 millones de pesos en la caja de ahorro de su Cuenta DNI del Banco Provincia. La operación fue realizada de forma presencial en una caja de la entidad bancaria ubicada en la esquina de Rivadavia y Lorenzo López, Pilar.

Una vez en su domicilio, al chequear que efectivamente se hubiera acreditado el dinero, comprobó que en realidad el monto se había depositado en su caja de ahorro en dólares de la misma aplicación, por lo que, de un momento a otro, contaba con 6 millones de dólares en su haber.

Tras la enorme sorpresa inicial, su marido, Ricardo, camionero, comenzó a asesorarse sobre cómo proceder. “Había gente que nos decía pongan la plata a trabajar así da intereses, que todo el proceso hasta que el banco resolviera el error podía tardar meses pero nosotros sabíamos que no era nuestra así que nos pusimos en contacto para devolver el dinero”, explicó.

Este caso recuerda a otros incidentes similares en el mundo. Por ejemplo, en Australia, una estudiante recibió más de 4 millones de dólares por error en 2014 y enfrentó consecuencias legales tras gastar parte del dinero. En San Luis, Argentina, Verónica Acosta fue imputada por defraudación tras gastar parte de los 510 millones de pesos depositados erróneamente en su cuenta en 2025.

Este insólito episodio en la Provincia de Buenos Aires pone en evidencia las fallas en los sistemas bancarios y plantea interrogantes sobre cómo se manejan este tipo de errores.