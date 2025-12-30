Insólito episodio en Magdalena: roban una ambulancia del hospital y aparece volcada en la Ruta 11

Un hecho poco frecuente se registró en la ciudad de Magdalena, cuando una ambulancia del Hospital María Magdalena fue sustraída por una persona que se encontraba internada bajo tratamiento psicológico.

Según se informó, el episodio se inició en el nosocomio local, donde el paciente se fugó de su habitación y, en ese contexto, se apoderó de una de las ambulancias que se hallaban estacionadas en el predio, dándose a la fuga a bordo del vehículo sanitario.

Advertida la situación, efectivos de la Policía local junto a personal de Control Urbano desplegaron un operativo de seguimiento, luego de que la ambulancia tomara dirección hacia el sector donde se encuentran las unidades penitenciarias ubicadas en el distrito.

El recorrido finalizó en las inmediaciones de la Unidad Penitenciaria N°36, donde las fuerzas de seguridad hallaron la ambulancia volcada a un costado del camino. De acuerdo a las primeras informaciones, no habría existido intervención de terceros en el siniestro.

Fuentes consultadas indicaron que la persona involucrada presenta problemas psicológicos y había sido trasladada al Hospital María Magdalena tras protagonizar episodios de similares características en la localidad de Bartolomé Bavio.

En ese marco, previamente había sustraído una bicicleta, la cual fue recuperada por la Policía y devuelta a su propietario. Posteriormente, intentó tomar un vehículo, situación que motivó su traslado al hospital zonal, dado que las conductas estaban asociadas a un cuadro de desorden mental.

En relación al vuelco de la ambulancia, se confirmó que el conductor resultó ileso, sin registrarse heridas de gravedad como consecuencia del accidente.