Inicio de clases 2026 en Provincia de Buenos Aires: Fechas clave, paros y el costo de la mochila

A menos de una semana del comienzo oficial del ciclo lectivo 2026, la incertidumbre vuelve a ser protagonista en la Provincia de Buenos Aires. Mientras las familias organizan la compra de útiles y uniformes “a último momento”, el escenario gremial amenaza con alterar la fecha estipulada en el calendario, generando ansiedad en millones de hogares bonaerenses.

Si bien el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof oficializó el cronograma escolar hace meses con la intención de cumplir los 190 días de clase, la tensión salarial de febrero ha puesto en duda la normalidad del primer día. ¿Empiezan las clases este lunes 2 de marzo o habrá medidas de fuerza masivas? Analizamos el panorama completo: el calendario oficial, el conflicto docente al rojo vivo y el impacto en el bolsillo familiar.

El calendario escolar oficial: Cuándo arrancan las clases

Según la resolución oficial de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), el ciclo lectivo 2026 en la Provincia de Buenos Aires tiene una fecha de inicio unificada para la mayoría de los niveles obligatorios. A diferencia de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que comienza este miércoles 25 de febrero, los bonaerenses tienen unos días más de margen para alistar mochilas y guardapolvos.

Inicio de clases (Primaria y Secundaria): Lunes 2 de marzo .

. Receso invernal: Del 20 al 31 de julio.

Del 20 al 31 de julio. Fin del ciclo lectivo: 22 de diciembre.

Ver también: ¿Empiezan las clases en la Provincia de Buenos Aires? Calendario, paritarias y claves del ciclo lectivo 2026

El objetivo del Consejo Federal de Educación es garantizar un piso mínimo de días lectivos, una meta ambiciosa que hoy depende exclusivamente de la resolución de las paritarias provinciales. Es importante destacar que, para el Nivel Superior (Terciarios), la fecha de inicio suele diferir, arrancando generalmente la segunda semana de marzo.

Jurisdicción Fecha de Inicio Vacaciones de Invierno Provincia de Bs. As. 02 de Marzo (Lunes) 20 al 31 de Julio CABA 25 de Febrero (Miércoles) 20 al 31 de Julio Santa Fe / Córdoba 02 de Marzo (Lunes) 06 al 17 de Julio Comparativa de fechas de inicio Ciclo Lectivo 2026 en la Región Centro.

Alerta por paro docente: Qué pasa el 2 de marzo

La situación es crítica y las próximas 48 horas serán decisivas. Esta semana, las negociaciones paritarias entre el gobierno provincial y los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se tensaron tras el rechazo categórico de la oferta salarial presentada en la reunión del lunes.

El Ministerio de Trabajo ofreció un esquema de actualización que los sindicatos consideraron “insuficiente” frente a la inflación acumulada del primer bimestre. Ante este escenario, la respuesta gremial no se hizo esperar: Sectores disidentes y gremios combativos ya han ratificado un paro de 24 horas para el lunes 2 de marzo, lo que afectaría directamente el inicio de clases en numerosas escuelas públicas, con especial adhesión en distritos claves del conurbano y grandes ciudades del interior como Mar del Plata y Bahía Blanca.

Ver también: Estatales PBA: Tensión en paritarias 2026, reclamos vigentes y fechas de cobro

El punto de conflicto: Los gremios exigen una recomposición inmediata al básico que supere la inflación y una cláusula gatillo mensual automática. Se espera una reunión de último momento antes del fin de semana para intentar destrabar el conflicto y dictar una conciliación obligatoria, pero el escenario de aulas vacías el lunes es una posibilidad real y concreta.

La canasta escolar y las cuotas de colegios privados

Para las familias que envían a sus hijos a escuelas de gestión privada con subvención estatal, marzo llega con un nuevo golpe al presupuesto. La Dirección de Escuelas de Gestión Privada (DIEGEP) autorizó un incremento en los aranceles que ronda el 5,8% para marzo, aplicable desde la primera cuota del ciclo lectivo (matricula aparte).

Por otro lado, el costo de equipar a un estudiante ha variado significativamente respecto al año pasado. Según relevamientos de consultoras privadas especializadas en consumo masivo (como Focus Market), la canasta escolar 2026 presenta un comportamiento atípico en los comercios de barrio y librerías: