Estatales PBA: Tensión en paritarias 2026, reclamos vigentes y fechas de cobro

El escenario laboral para los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires atraviesa horas decisivas este lunes 23 de febrero de 2026. La administración del gobernador Axel Kicillof enfrenta un inicio de año complejo, marcado por una negociación paritaria que no logra cerrar las brechas generadas por la inflación acumulada y un contexto de recursos limitados por los recortes nacionales.

Mientras los gremios mayoritarios como ATE y UPCN evalúan las últimas ofertas del Ejecutivo, miles de trabajadores bonaerenses aguardan definiciones sobre el cronograma de pagos de febrero (a percibirse en los primeros días de marzo) y la concreción de nuevos aumentos que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido en el último bimestre.

Paritarias Febrero 2026: Estado de situación actual

La discusión salarial en la provincia se ha tensado en las últimas jornadas. Tras un cierre de enero que dejó sabor a poco en las bases sindicales, la reapertura de las mesas técnicas en febrero se ha convertido en el eje central de la agenda política bonaerense.

Si bien en enero se logró consensuar un incremento que rondó el 4,5% global (compuesto por un 1% retroactivo a diciembre y un 2% para enero, más el impacto proporcional en el aguinaldo), los gremios consideran que esta cifra ya ha quedado desactualizada frente a la canasta básica.

El reclamo principal: Los sindicatos exigen un porcentaje que no solo empate a la inflación mensual, sino que comience a recuperar los puntos perdidos durante el cierre de 2025.

Funcionarios del Ministerio de Economía provincial reiteran la voluntad de diálogo, pero advierten sobre el “complejo contexto fiscal” derivado de la caída en la coparticipación y la recaudación propia. Últimas novedades: ATE ha manifestado que las propuestas recientes son “insuficientes”, solicitando una nueva convocatoria urgente para evitar medidas de fuerza que afecten el normal funcionamiento de la administración pública.

Análisis: ¿De cuánto es el aumento real de bolsillo?

Para el trabajador estatal promedio (Ley 10.430), entender la composición del salario en este 2026 es fundamental para no caer en confusiones con los anuncios nominales. El acuerdo paritario vigente, que impactó en los sueldos cobrados a principios de febrero, tuvo una arquitectura particular diseñada para mitigar la erosión de diciembre.

El esquema aplicado hasta el momento implica que los sueldos básicos han tenido correcciones mínimas, y gran parte de la discusión actual gira en torno a las bonificaciones y sumas fijas. Los gremios docentes (como la FEB y SUTEBA) y los estatales están presionando para que los aumentos vayan directo al básico, repercutiendo así en la antigüedad y en los haberes de los jubilados del IPS.

Dato clave: Se estima que la brecha entre la inflación acumulada interanual y los salarios estatales bonaerenses ronda el 9.4%, una diferencia que los sindicatos buscan achicar en esta mesa de negociación de febrero.

Cronograma de Pagos: Haberes de Febrero 2026

Uno de los puntos de mayor interés para la administración pública es la fecha de cobro. Aunque la Tesorería General de la Provincia suele oficializar el calendario exacto en los últimos días del mes, el esquema tradicional de pagos en la Provincia de Buenos Aires permite prever las fechas de depósito para los sueldos correspondientes a febrero 2026.

Considerando que el último día hábil de febrero es sábado (28 de febrero de 2026 no es laborable bancario), el inicio del cronograma se ajustaría a los días hábiles inmediatos.

Grupo / Organismo Fecha Estimada de Cobro Estado Vialidad, OCEBA, Inst. Vivienda Viernes 27 de febrero / Lunes 2 de marzo A confirmar Seguridad y Servicio Penitenciario Lunes 2 de marzo / Martes 3 de marzo A confirmar Ministerio de Salud y Caja de Policía Miércoles 4 de marzo A confirmar Ley 10.430 (Administración Central) Jueves 5 de marzo A confirmar Docentes (DGCyE) Viernes 6 de marzo A confirmar

Nota: Este es un esquema proyectado basado en el calendario habitual de la Tesorería General. Se recomienda consultar el cajero automático a partir del viernes 27 de febrero.

Conflictividad en aumento: Docentes y Judiciales

La situación de los estatales de la Ley 10.430 no es aislada. Otros sectores clave de la provincia muestran signos de agotamiento frente a la pauta salarial actual.

El frente docente

El ciclo lectivo 2026 enfrenta la incertidumbre habitual de cada inicio de año. Si bien hubo acuerdos parciales, gremios como la FEB han mostrado su disconformidad rechazando propuestas que otros sindicatos aceptaron. La exigencia es clara: cláusula gatillo o actualizaciones mensuales automáticas que eviten la pérdida de días de clase por paros, pero que garanticen el plato de comida en la mesa de los educadores.

Judiciales y Profesionales de la Salud

Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los profesionales de la salud (CICOP) mantienen el estado de alerta. En el caso de los judiciales, las asambleas se han intensificado en las departamentales más grandes, reclamando una recomposición que reconozca la especificidad de su tarea y la carga horaria.

Perspectivas para Marzo 2026

Lo que se decida en estos últimos días de febrero marcará el pulso del primer semestre. Si el Gobierno provincial logra cerrar un acuerdo con ATE y UPCN antes de que finalice la semana, se podría garantizar un marzo con “paz social” y un inicio de actividades normalizado.

Sin embargo, si la oferta no supera el techo impuesto hasta ahora (cercano al 5% para algunos sectores jerárquicos), es probable que marzo comience con medidas de fuerza, retención de tareas y movilizaciones en La Plata.

Para los trabajadores, la recomendación es mantenerse atentos a los canales oficiales y verificar sus recibos de sueldo digitales en el portal SIAPE a partir del primer día hábil del mes, para chequear que los códigos de aumento (retroactivos y corrientes) se hayan liquidado correctamente.