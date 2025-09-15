Inestable pero con mejoras: así estará el clima en el inicio la semana

A pesar de que la primavera está a la vuelta de la esquina, el invierno aún quiere dejar su sello en la provincia de Buenos Aires. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la nueva semana comenzará con chaparrones aislados en diferentes puntos del territorio bonaerense, aunque se espera una mejora progresiva en las condiciones climáticas.

Durante la madrugada del lunes, podrían registrarse lluvias dispersas en diversas localidades del interior provincial, pero hacia la mañana el cielo comenzaría a despejarse parcialmente, ofreciendo un alivio para quienes transitan rutas y caminos rurales. A lo largo de la tarde y noche, el clima pasará de parcialmente nublado a algo nublado, con temperaturas que oscilarán entre 14 °C y 21 °C.

Para el martes, el SMN anticipa buen tiempo en la provincia de Buenos Aires, con cielo algo nublado durante toda la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre 11 °C de mínima y 21 °C de máxima, ideales para retomar actividades al aire libre.

El miércoles y el jueves se presentarían con cielo mayormente nublado pero sin lluvias, permitiendo cierta estabilidad. Las mínimas rondarían los 14 °C y 15 °C, mientras que las máximas alcanzarían los 24 °C, valores que marcan una transición hacia condiciones más primaverales.

Finalmente, el viernes cerrará la semana con un cielo cubierto y temperaturas en ascenso: 16 °C de mínima y 23 °C de máxima, manteniendo un ambiente fresco pero más templado.

Aunque el invierno todavía insiste en hacerse sentir, el tiempo en la provincia de Buenos Aires muestra señales de mejora conforme avance la semana. Es recomendable que vecinos y productores rurales estén atentos a las actualizaciones del SMN para planificar sus actividades.