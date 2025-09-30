Incendio trágico en geriátrico de Junín deja 4 muertos y 5 en estado crítico tras un fallo técnico

Un trágico incendio en el geriátrico Nuevo Amanecer de Junín ha dejado un saldo lamentable de cuatro personas fallecidas y mantiene a otras cinco en un estado crítico. El siniestro, que se produjo el viernes, ha encendido alarmas sobre la seguridad en estos establecimientos, en este caso funcionaba sin la habilitación legal correspondiente, lo que ha derivado en una investigación judicial.

¿Qué causó el incendio en el geriátrico?

El incendio se originó alrededor de las 6:30 de la mañana, presuntamente debido a un fallo en un termotanque. Las llamas se propagaron con rapidez por las instalaciones, alcanzando la zona donde descansaban varios de los residentes. Aunque se realizó una evacuación inmediata, la magnitud del fuego llevó a consecuencias devastadoras.

Identificación de las víctimas y estado de salud de los sobrevivientes

La primera víctima identificada fue Darío Crespo, un hombre de 91 años de Junín, quien falleció en el lugar. Al mismo tiempo, en clínicas privadas de la ciudad, se reportó la muerte de otros dos residentes: Luis Oscar Barri, de 87 años, y Edgar Oviedo, de 82 años, quienes no lograron sobrevivir a las gravísimas lesiones sufridas.

La comunidad se vio aún más consternada con el anuncio de una cuarta víctima, Osvaldo Pugliese, de 80 años, quien había sido trasladado en un vuelo sanitario al Hospital de Esteban Echeverría y cuyo deceso se confirmó el sábado. Fuentes médicas informaron que al menos cinco personas más se encuentran internadas en estado crítico, con pronóstico reservado.

Investigación y consecuencias legales del siniestro

El caso ha sido asignado a la UFI 8 de Junín, bajo la dirección del fiscal Martín Laius, y está siendo investigado como homicidio culposo. Un punto central de la investigación será la falta de habilitación del geriátrico, dado que la normativa provincial permite su funcionamiento bajo permisos provisionales siempre que se cumplan ciertos requisitos. Aún no está claro si el Nuevo Amanecer respetaba estas normativas.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires desplegó un operativo de emergencia con un total de diez ambulancias y recursos aéreos para atender a los afectados, además de facilitar eventuales traslados.