Imputan a instructor de paracaidismo por homicidio culposo tras muerte de mujer en Miramar

El instructor de paracaidismo de 56 años, cuyo nombre no ha sido revelado, fue imputado por homicidio culposo en relación con la muerte de una mujer durante un salto en la ciudad balnearia de Miramar. La decisión fue avalada por el juez de Garantías, Juan Tapia, y se enmarca dentro de la investigación que busca esclarecer las circunstancias del trágico suceso.

¿Qué sucedió durante el salto mortal?

La mujer, identificada como Rosana Back, había modificado su kit de paracaídas antes de lanzarse desde una avioneta. Testigos de la escena señalaron que este cambio podría haber influido en el desenlace fatal. Tras el salto, su cuerpo fue encontrado en el kilómetro 5,5 de la ruta 77, tras un exhaustivo rastrillaje en el predio del aeroclub.

Se espera que el fiscal a cargo del caso solicite análisis de las cámaras de seguridad del área para aclarar los detalles del accidente.

Allanamientos y pruebas recogidas por los investigadores

Efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata, acompañados por la Sub DDI de Miramar, llevaron a cabo allanamientos en el domicilio del instructor. En la operación, se incautaron diversas pruebas, incluidas:

Cámaras de video

11 paracaídas

Una computadora

Memorias externas

Sellos con la identidad de “Delegado deportivo zonal” y “Instructor de paracaidismo”

Estos elementos serán examinados para determinar su validez como pruebas en el proceso judicial.

Quién era la víctima y su trayectoria profesional

La mujer fallecida, era licenciada en Acompañamiento Terapéutico y había llegado a vivir en Mar del Plata tras nacer en Misiones. Su formación profesional y su dedicación al acompañamiento terapéutico fueron subrayadas por su círculo cercano, quienes expresaron su conmoción ante la noticia.

El caso continúa en desarrollo y se aguarda la presentación de nuevos elementos que puedan influir en la investigación.