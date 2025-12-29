¿Hay bancos el 30, 31, 1 y 2? El cronograma definitivo para organizar tu fin de año

Se acerca el fin de año y, entre brindis y preparativos, surge una duda clave para organizar la economía doméstica y los trámites de último momento: ¿cómo funcionarán los bancos esta semana? Con feriados y asuetos en el medio, es fundamental conocer el calendario exacto de atención de las entidades financieras para evitar sorpresas.

A continuación, te detallamos día por día qué pasará con las sucursales bancarias, los cajeros automáticos y los canales electrónicos en Argentina.

Martes 30 de diciembre: el último día para trámites presenciales

Este martes 30 de diciembre es un día hábil normal para el sistema financiero. Todas las sucursales bancarias del país abrirán sus puertas y atenderán al público en sus horarios habituales.

Si tenés que realizar trámites por caja, depositar cheques que necesites acreditar pronto o hacer alguna gestión presencial con un oficial de cuentas, este es el día para hacerlo. Es la última oportunidad del año 2025 para operar de forma presencial.

Miércoles 31 de diciembre: asueto bancario

Para el último día del año, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso asueto para las entidades financieras. Esto significa que el miércoles 31 de diciembre no habrá atención al público en las sucursales bancarias. Las puertas estarán cerradas.

Sin embargo, esto no implica un feriado cambiario ni total. Los canales electrónicos seguirán operativos.

Home Banking y Apps móviles: Podrás realizar consultas, transferencias inmediatas, pagos de servicios y otras operaciones disponibles las 24 horas.

Podrás realizar consultas, transferencias inmediatas, pagos de servicios y otras operaciones disponibles las 24 horas. Cajeros automáticos: Estarán en funcionamiento para extraer efectivo, aunque se recomienda prever la necesidad de billetes con antelación, ya que la recarga podría verse afectada por el asueto y el feriado posterior.

Jueves 1 de enero: feriado nacional

El primer día del año 2026 es Feriado Nacional inamovible. Como es habitual en estas fechas, no habrá actividad bancaria de ningún tipo en las sucursales.

Al igual que el día anterior, la operatoria se limitará exclusivamente a los canales digitales y a la red de cajeros automáticos, que seguirán funcionando con normalidad para las operaciones habilitadas.

Viernes 2 de enero: vuelta a la normalidad

A diferencia de otros años o de lo que ocurre en algunas provincias con la administración pública, el viernes 2 de enero es un día hábil normal para los bancos en todo el país.

La atención al público en sucursales se reanudará en los horarios habituales. Este día se procesarán todas las operaciones que hayan quedado pendientes del 31 de diciembre y el 1 de enero, como el clearing de cheques y transferencias diferidas.

¿Qué pasa con los vencimientos y operaciones?

Es importante tener en cuenta cómo impactan estos días inhábiles en tus obligaciones y transacciones:

Vencimientos: Los vencimientos de tarjetas de crédito, servicios o préstamos que operen los días 31 de diciembre o 1 de enero se trasladarán automáticamente al primer día hábil siguiente, es decir, al viernes 2 de enero .

Los vencimientos de tarjetas de crédito, servicios o préstamos que operen los días 31 de diciembre o 1 de enero se trasladarán automáticamente al primer día hábil siguiente, es decir, al . Transferencias: Las transferencias inmediatas funcionarán con normalidad durante todos los días a través de los canales electrónicos. Las transferencias que no sean inmediatas y las operaciones de alto monto cursadas los días 31 y 1 se acreditarán recién el viernes 2.

Las transferencias inmediatas funcionarán con normalidad durante todos los días a través de los canales electrónicos. Las transferencias que no sean inmediatas y las operaciones de alto monto cursadas los días 31 y 1 se acreditarán recién el viernes 2. Cheques: El depósito de cheques realizado por cajero automático o app después del horario de corte del martes 30, recién comenzará su proceso de acreditación el viernes 2 de enero.

Resumen del cronograma bancario

Para que lo tengas a mano, este es el esquema de funcionamiento para esta semana:

Día Atención en Sucursales Canales Electrónicos y Cajeros Martes 30/12 Abierto (Normal) Funcionan normal Miércoles 31/12 Cerrado (Asueto) Funcionan normal Jueves 01/01 Cerrado (Feriado) Funcionan normal Viernes 02/01 Abierto (Normal) Funcionan normal

Organizá tus trámites con tiempo y aprovechá los canales digitales del banco de tu preferencia para operar sin moverte de tu casa durante los días festivos.