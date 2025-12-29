Paritarias Bonaerenses: Se define el cierre de 2025 y crece la expectativa por los sueldos estatales

La situación salarial de los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires entra en una semana clave. Tras un cierre de año marcado por la incertidumbre económica y la inflación, la gestión de Axel Kicillof y los gremios acordaron una nueva hoja de ruta que traslada las definiciones más importantes a los primeros días de enero de 2026.

Si sos empleado público bajo la Ley 10.430, docente, judicial o personal de salud, esta información es fundamental para entender cómo impactará esto en tu bolsillo y cuándo podrías ver reflejado el próximo aumento.

¿Qué pasó con el aumento de Diciembre?

A diferencia de la paritaria nacional (que cerró un 2% para diciembre con un bono de $50.000, aceptado por UPCN pero rechazado por ATE), en la Provincia de Buenos Aires la estrategia fue distinta. El gobierno bonaerense y los representantes gremiales acordaron mantener la paritaria 2025 abierta y retomar las negociaciones formalmente en enero de 2026.

Esto significa que el “cierre” definitivo del aumento salarial correspondiente al año 2025 se terminará de pulir en las primeras semanas del nuevo año. El objetivo de los gremios (ATE, UPCN Provincia, FEB, SUTEBA) es lograr una recomposición que, al menos, empate a la inflación acumulada antes de comenzar la discusión fuerte de la pauta salarial 2026.

Docentes y Estatales: La agenda de Enero 2026

Las reuniones paritarias se reanudarán con una agenda urgente. Según lo trascendido desde el Ministerio de Trabajo bonaerense y las sedes sindicales, los puntos claves sobre la mesa serán:

Cierre 2025: Un ajuste retroactivo o complementario para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses del año.

Un ajuste retroactivo o complementario para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos meses del año. Suma Fija o Bono: Se discute la posibilidad de sumas no remunerativas que funcionen como “puente” hasta consolidar el nuevo esquema de aumentos mensuales o bimestrales.

Se discute la posibilidad de sumas no remunerativas que funcionen como “puente” hasta consolidar el nuevo esquema de aumentos mensuales o bimestrales. Inicio de Clases: Para el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), la negociación de enero es determinante para garantizar el normal inicio del ciclo lectivo 2026.

Diferencia clave: Nacionales vs. Bonaerenses

Es vital no confundir los anuncios. Muchos trabajadores estatales leen noticias sobre el “Bono de $50.000” y asumen que es para todos. Ese bono específico fue parte del acuerdo para la Administración Pública Nacional.

Los trabajadores dependientes de la Provincia de Buenos Aires (municipales dependen de cada intendencia, provinciales de Kicillof) deben esperar a las actas que se firmen en La Plata durante las próximas semanas. Hasta el momento, no se ha oficializado un bono de fin de año idéntico al nacional, ya que la provincia apuesta a los aumentos al básico (que impactan en antigüedad y jubilaciones) por sobre las sumas fijas.

Cronograma de Pagos: ¿Cuándo cobro?

Mientras se resuelven los porcentajes, el cronograma de pagos de haberes para la administración pública provincial suele mantenerse regular. Se espera que el depósito de los sueldos correspondientes a diciembre 2025 se realice en los primeros días hábiles de enero, siguiendo el esquema habitual:

Primeros días hábiles (entre el 2 y el 6 de enero): Agentes del Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Ministerio de Salud, y Ley 10.430.

Agentes del Ministerio de Seguridad, Servicio Penitenciario, Ministerio de Salud, y Ley 10.430. Días subsiguientes: Docentes, Poder Judicial y resto de organismos.

Se recomienda consultar el recibo de sueldo digital a través del portal Mi Portal (ex ABC para docentes o el portal de RRHH correspondiente) para verificar las liquidaciones finales.

Lo que viene: Expectativa por la “Cláusula Gatillo”

Una de las demandas que cobra fuerza para el 2026 es la vuelta o el mantenimiento de mecanismos de actualización automática (cláusula gatillo) o revisiones mensuales. Dada la volatilidad económica, los gremios buscarán acuerdos cortos (mensuales o trimestrales) para evitar que los salarios queden desfasados frente a la inflación publicada por el INDEC.

En resumen: Enero será un mes de definiciones. No hubo “congelamiento”, sino un cuarto intermedio para definir el cierre de 2025 con los números de inflación sobre la mesa.