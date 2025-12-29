¿Es feriado o hay asueto el 2 de enero en la Provincia de Buenos Aires? Todo lo que tenés que saber

En medio de los festejos de fin de año y la planificación de las vacaciones, surge una duda recurrente entre los bonaerenses: ¿Qué pasa este viernes 2 de enero de 2026? Tras un diciembre cargado de fechas festivas y asuetos administrativos, la confusión es lógica.

A continuación, despejamos todas las incógnitas sobre el calendario laboral de esta semana en la Provincia de Buenos Aires, el funcionamiento de los bancos y la situación del sector privado.

La decisión oficial de la Provincia de Buenos Aires

A diferencia de lo que ocurrió la semana pasada con la Navidad, donde el gobernador Axel Kicillof decretó asueto para el viernes 26 de diciembre, la situación para el Año Nuevo es distinta.

Para este viernes 2 de enero no hay asueto administrativo en la Provincia de Buenos Aires. El Gobierno bonaerense decidió no extender el descanso más allá del feriado nacional del 1° de enero.

Miércoles 31 de diciembre: Hubo asueto administrativo (oficinas públicas cerradas).

Hubo asueto administrativo (oficinas públicas cerradas). Jueves 1° de enero: Feriado Nacional inamovible.

Feriado Nacional inamovible. Viernes 2 de enero: Día laborable normal.

Por lo tanto, la administración pública provincial, incluyendo dependencias municipales que adhieran al calendario provincial, operará con su cronograma habitual de atención.

¿Por qué hay confusión con un posible fin de semana largo?

El rumor de un “fin de semana XL” de 5 días cobró fuerza porque otras jurisdicciones sí tomaron medidas diferentes. El caso más notorio es el de Tucumán, donde el gobierno provincial decretó asueto para sus empleados estatales el 2 de enero. Sin embargo, esta medida es de carácter local y no afecta a los bonaerenses.

Atención en Bancos y Banco Provincia

Una de las consultas más frecuentes en Google Discover es sobre la actividad bancaria, vital para quienes necesitan efectivo o realizar trámites presenciales antes del fin de semana.

Podés quedarte tranquilo: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que la actividad financiera será normal.

Banco Provincia: Abrirá sus sucursales en el horario habitual.

Abrirá sus sucursales en el horario habitual. Bancos privados: Atención al público normal en todas las sucursales.

Atención al público normal en todas las sucursales. Cajeros automáticos: Operativos, aunque se recomienda extraer efectivo con anticipación por la alta demanda de la fecha.

Si sos cliente del Banco Provincia, recordá que las operaciones digitales a través de Cuenta DNI siguen funcionando las 24 horas, independientemente de la atención en sucursal.

La situación en el sector privado y comercios

Para los trabajadores del sector privado, el viernes 2 de enero es un día hábil. Salvo que tu empleador decida otorgar el día libre por cuenta propia (una práctica poco común fuera de las fiestas), la jornada laboral se debe cumplir y se paga como un día simple, sin horas extras ni compensatorios.

Comercios: Abiertos.

Abiertos. Supermercados y Shoppings: Funcionamiento normal.

Funcionamiento normal. Transporte público: Cronograma de día hábil.

Resumen del calendario para esta semana

Para que te organices mejor, así queda la agenda oficial en territorio bonaerense:

Fecha Estado Actividad Jueves 1 de Enero Feriado Nacional Sin actividad (solo guardias mínimas). Viernes 2 de Enero Día Hábil Actividad normal (Bancos, Estado y Privados). Sábado 3 de Enero Finde Actividad habitual de sábado.

Si necesitás realizar trámites en organismos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, podés acercarte este viernes con normalidad.