¿Hasta cuándo siguen las lluvias en la Provincia de Buenos Aires?

Francisco Díaz
Regresan las lluvias a Buenos Aires: alerta en 14 provincias y bajan las temperaturas

Este miércoles 20 de agosto, la provincia de Buenos Aires sigue bajo la influencia de fuertes lluvias que comenzaron el lunes por la tarde y se intensificaron durante la noche prolongándose durante toda la víspera.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido ayer una alerta amarilla para la mañana y naranja para la tarde, advirtiendo a los ciudadanos sobre la magnitud del temporal y recomendando tomar precauciones.

Para hoy, el SMN mantiene una alerta amarilla por vientos, mientras se espera que la lluvia disminuya hacia la tarde Según el organismo, la entrada de un frente frío permitirá que la nubosidad se disperse y las precipitaciones se reduzcan, aunque los vientos podrían soplar con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas de hasta 65-80 km/h, especialmente desde el sudoeste y oeste.

Los habitantes de la provincia sintieron estos días como si toda la lluvia del mes se concentrara en esta semana de agosto. Este fenómeno se conoce como ciclogénesis, un cambio atmosférico que puede generar tormentas intensas.

Se recomienda a los vecinos extremar precauciones, asegurar objetos sueltos y evitar actividades al aire libre mientras el temporal se mantenga activo.

