Hábitos saludables: 7 claves para dormir mejor y levantarse con más energía

Dormir mejor rara vez depende de una sola cosa. El descanso nocturno está influido por los horarios, la luz, el uso del celular, lo que comemos, la actividad física y hasta la temperatura de la habitación.

Por eso, cuando alguien siente que duerme “muchas horas” pero se levanta cansado, conviene mirar primero la regularidad y la calidad del sueño, no únicamente cuánto tiempo pasa en la cama.

Dentro de una rutina más amplia de actividad física semanal y alimentación equilibrada, mejorar algunos hábitos nocturnos puede ayudar a que el descanso sea más predecible y reparador.

1. Mantener horarios parecidos todos los días

El NHLBI recomienda acostarse y levantarse aproximadamente a la misma hora cada día. Cambiar demasiado el horario entre semana y fin de semana puede alterar el ritmo sueño-vigilia y hacer más difícil conciliar el sueño el domingo a la noche.

No hace falta una precisión absoluta, pero sí una rutina reconocible para el cuerpo.

2. Bajar la intensidad de pantallas antes de dormir

Los CDC aconsejan apagar los dispositivos electrónicos al menos 30 minutos antes de acostarse. El NHLBI también sugiere usar la última hora para actividades tranquilas y evitar luces artificiales brillantes.

Eso incluye celular, computadora y televisión. No es necesario demonizar la tecnología: el punto es evitar que la cama se convierta en una extensión del trabajo, las noticias o las redes sociales.

Una rutina estable y un dormitorio oscuro, fresco y silencioso favorecen un mejor descanso.

3. Mantener el dormitorio fresco, oscuro y silencioso

El ambiente importa. Una habitación fresca, con poca luz y el menor ruido posible facilita que el cuerpo asocie ese espacio con descanso.

Cortinas, persianas, tapones para los oídos o una máscara de dormir pueden ser útiles cuando el entorno no acompaña.

4. Evitar cenas muy pesadas cerca de acostarse

Las comidas abundantes en las horas previas al sueño pueden generar malestar y hacer más difícil descansar. CDC y NHLBI recomiendan evitar grandes comidas antes de acostarse. Si aparece hambre, suele ser preferible una opción liviana.

5. Cuidar la cafeína de la tarde

El NHLBI advierte que los efectos de la cafeína pueden durar hasta ocho horas. Por eso, un café a última hora de la tarde puede influir en el sueño nocturno incluso si la persona siente que “no le hace nada”.

La sensibilidad varía, de modo que observar el propio patrón es más útil que seguir una hora universal.

6. Moverse durante el día

La actividad física regular puede ayudar al descanso, siempre que el ejercicio intenso no quede demasiado cerca de la hora de acostarse en personas a las que eso las activa.

Además, pasar tiempo al aire libre durante el día aporta señales de luz que ayudan a ordenar el reloj biológico.

7. No perseguir el sueño cuando no llega

Si el problema para dormir se vuelve frecuente, angustiante o dura varias semanas, conviene hablar con un profesional. También puede ser útil llevar un registro de horarios, siestas, cafeína y despertares para identificar patrones.

La guía del NHLBI sobre hábitos de sueño saludable reúne estas recomendaciones y otras medidas sencillas.

Dormir mejor no suele depender de un “truco” aislado. La suma de pequeños hábitos repetidos todos los días es lo que termina haciendo la diferencia.

Qué hacer si te despertás en mitad de la noche

Los despertares ocasionales son comunes. Si ocurre, conviene evitar mirar la hora repetidamente o tomar el celular para revisar mensajes, porque eso puede aumentar la activación y hacer más difícil volver a dormir.

Si después de un rato el sueño no regresa, algunas guías recomiendan levantarse, mantener una luz tenue y hacer una actividad tranquila hasta sentir sueño otra vez. La cama debería quedar asociada al descanso y no a pasar largos períodos despierto y preocupado.

Cuándo un problema de sueño merece consulta

Si la dificultad para dormir o mantenerse dormido aparece varias noches por semana, dura semanas o afecta el rendimiento durante el día, conviene consultar con un profesional. También debería prestarse atención a ronquidos intensos, pausas respiratorias, somnolencia marcada durante el día o despertares acompañados de falta de aire.

Un diario de sueño de una o dos semanas puede ayudar a registrar horarios, despertares, cafeína, alcohol, siestas y actividad física antes de la consulta.

También conviene evitar compensar una mala noche durmiendo muchas horas de más al día siguiente, porque eso puede correr nuevamente el horario. Mantener una rutina razonablemente estable suele ayudar a recuperar el ritmo con más facilidad.