Hábitos saludables: cuánto ejercicio hacer por semana y cómo empezar desde casa

Empezar a hacer actividad física suele trabarse por una idea bastante común: pensar que si no hay una hora libre, gimnasio o entrenamiento intenso, entonces no vale la pena. Las recomendaciones actuales van en otra dirección.

La Organización Mundial de la Salud plantea que cualquier movimiento es mejor que ninguno y que la actividad puede repartirse a lo largo de la semana. Caminar, andar en bicicleta, hacer ejercicios en casa o incluso sumar más movimiento cotidiano cuentan dentro del total.

Además, combinar actividad física con otros hábitos saludables como dormir bien y comer de manera equilibrada hace que la rutina sea más sostenible.

Cuánto ejercicio recomienda la OMS para adultos

Para personas de 18 a 64 años, la OMS recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad vigorosa. También puede combinarse ambas intensidades.

Además, se aconseja realizar ejercicios de fortalecimiento de los principales grupos musculares dos o más días por semana.

Empezar con bloques cortos y aumentar de a poco suele ser más sostenible que exigir demasiado al principio.

Eso no significa hacer 150 minutos de una sola vez. Una persona podría, por ejemplo, caminar 30 minutos cinco días a la semana y completar así el objetivo básico.

Cómo empezar si hace mucho que no hacés ejercicio

La recomendación más realista es comenzar con bloques que resulten posibles. Diez o quince minutos de caminata pueden ser un punto de partida si la alternativa era no moverse en absoluto.

Elegir horarios concretos.

Empezar con sesiones cortas.

Aumentar primero la frecuencia y después la intensidad.

Combinar caminatas con fuerza básica.

Registrar avances sin obsesionarse con números.

La progresión gradual reduce la sensación de agotamiento inicial y hace más probable que la rutina continúe después de las primeras semanas.

Qué ejercicios se pueden hacer en casa

No es necesario tener equipamiento complejo. Sentarse y levantarse de una silla, hacer empujes contra una pared, puentes de glúteos o ejercicios de movilidad son opciones simples para trabajar fuerza y control corporal.

Una mochila con algo de peso o botellas de agua pueden servir como resistencia ligera cuando la técnica ya está dominada.

Caminar también cuenta

Caminar a paso vivo es una de las formas más accesibles de actividad moderada. Se puede dividir en varios bloques durante el día y no exige equipamiento especial.

Subir escaleras, hacer compras caminando o bajarse unas cuadras antes del transporte también suma movimiento. La actividad cotidiana no reemplaza necesariamente todo el entrenamiento planificado, pero puede ayudar mucho a alcanzar un volumen semanal mayor.

Cuándo conviene consultar antes de empezar

Las personas con enfermedades cardiovasculares, lesiones importantes, síntomas al hacer esfuerzo o condiciones médicas que limiten el movimiento deberían consultar con un profesional antes de aumentar de forma marcada la intensidad.

La referencia general de la OMS sobre actividad física también recuerda que quienes no pueden alcanzar el objetivo completo deberían mantenerse tan activos como les permitan sus condiciones.

El objetivo no es entrenar perfecto desde el primer día. Construir una rutina que pueda repetirse semana tras semana suele ser mucho más valioso que una semana intensa seguida de un mes sin actividad.

Cómo saber si la intensidad es moderada

Una referencia sencilla es la “prueba del habla”: durante una actividad moderada, una persona puede mantener una conversación, aunque con algo más de esfuerzo; durante una actividad vigorosa, hablar frases largas se vuelve bastante más difícil.

Ese recurso puede servir para regular una caminata rápida, una bicicleta o una sesión de baile sin depender de relojes o dispositivos.

Qué hacer cuando falta motivación

Esperar a “tener ganas” suele funcionar peor que fijar una rutina concreta. Elegir días, horario y duración reduce la cantidad de decisiones. También ayuda empezar con un objetivo pequeño y medible: por ejemplo, caminar 15 minutos después de almorzar tres veces por semana.

Cuando esa conducta ya está instalada, aumentar tiempo o intensidad resulta más fácil. La constancia suele crecer cuando la actividad elegida es accesible y agradable, no cuando es la más exigente.

El descanso también forma parte del plan

Alternar días más intensos con jornadas suaves permite recuperar músculos y articulaciones. Dormir bien y mantener una alimentación adecuada también influyen en cómo responde el cuerpo al ejercicio.

Para muchas personas, anotar las sesiones en un calendario ayuda a visualizar el progreso. No hace falta registrar calorías ni métricas complejas: marcar los días en los que hubo movimiento ya puede reforzar la constancia.