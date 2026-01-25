Grave choque entre un tren y un automóvil en Mar del Plata

Francisco Díaz
chque tren mdq

Un gravísimo accidente ferroviario-vial se registró este sábado en la Ruta 2, a la altura del parque acuático Aquasol, en la ciudad de Mar del Plata, cuando una formación de Trenes Argentinos impactó contra un automóvil.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el tren colisionó con un Peugeot 206 en el que viajaban tres personas: dos hombres y una mujer. Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo quedó totalmente destruido.

Según confirmaron fuentes oficiales, las tres personas que circulaban en el auto fueron trasladadas con lesiones al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El estado de salud de una de las víctimas es grave, mientras que las otras dos presentan heridas de diversa consideración.

En tanto, desde Trenes Argentinos informaron que se encuentran verificando el estado de la locomotora involucrada en el siniestro para determinar si la formación puede continuar su trayecto hacia la ciudad de Buenos Aires.

En el lugar del accidente se desplegó un importante operativo de emergencia, con la intervención de personal del SAME, Defensa Civil, Bomberos y efectivos policiales, quienes trabajaron para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito en la zona.

