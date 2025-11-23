Grave accidente en la Ruta 2: Tremendo choque cerca de Brandsen

Francisco Díaz
choque ruta 2 23

Un grave accidente registrado sobre la Ruta 2, en el kilómetro 86 en jurisdicción del distrito de Brandsen y en sentido a la Costa Atlántica, dejó como saldo dos personas mayores con politraumatismos, quienes debieron ser trasladadas de urgencia a un centro de salud.

Cómo ocurrió el siniestro

Según confirmaron fuentes policiales, un Toyota Corolla (AA145KY), conducido por Juan Ángel Melucci, de 66 años y oriundo de Balcarce, impactó por motivos que aún se investigan contra una Honda CR-V (HHI534), la cual realizaba una maniobra de retome al momento del choque.

En la Honda viajaban:

  • Raúl González, 90 años: politraumatismos + corte profundo en la cabeza.
  • Ana Beninati, 86 años: múltiples traumatismos.

Ambos se encontraban conscientes cuando fueron asistidos. En tanto, Melucci y su acompañante, María Sandra Pastorino (62), resultaron ilesos.

Asistencia en el lugar

El vehículo impactado quedó detenido sobre la calzada, lo que obligó al personal vial a ejecutar tareas de balizamiento para prevenir nuevos incidentes.

Al lugar acudió una ambulancia de AUBASA (móvil 46), desde donde se organizó un cordón sanitario para el traslado de los heridos al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

Investigación y tránsito

La investigación quedó a cargo del Destacamento Gómez de Brandsen, a la espera del arribo de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

El tránsito permaneció restringido en la zona durante varios minutos, hasta que ambos vehículos fueron removidos y se restablecieron las condiciones de seguridad sobre la Ruta 2.

