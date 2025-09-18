Gobierno de Milei acusa al Congreso de demagogia tras la votación

El Gobierno de Javier Milei expresó su desacuerdo tras la reciente decisión del Congreso de rechazar los vetos presidenciales sobre el financiamiento del hospital Garrahan y las universidades públicas. Este conflicto pone de relieve las tensiones entre el Ejecutivo y la Legislatura en el contexto actual de la política argentina.

Demagogia y responsabilidad: la acusación del vocero presidencial

Durante una conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni acusó al Congreso de hacer “demagogia” al considerar el presupuesto de financiamiento universitario. Señaló que el rechazo al veto fue irresponsable y sugirió que no se tiene en cuenta el esfuerzo del pueblo argentino para mantener el equilibrio fiscal.

“El Presidente planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia, parece que no importa el esfuerzo de la gente para sostener el equilibrio fiscal y entrar en camino de una Argentina distinta, diferente, con crecimiento y futuro”, afirmó Adorni.

Comparaciones sobre el presupuesto legislativo

En su discurso, Adorni realizó comparaciones significativas en relación a los costos del financiamiento universitario. Indicó que el monto anual de la ley de financiamiento universitario asciende a 1.9 billones de pesos y planteó un escenario hipotético: “Si se desea financiarlo con otras partidas, deberíamos suspender el presupuesto total del poder legislativo por cuatro meses”, cuestionó.

El vocero también lanzó una provocación a los legisladores: “Hay que ver si los diputados y senadores están dispuestos a renunciar a su sueldo durante este tiempo”, refiriéndose a la necesidad de encontrar financiamiento alternativo.

Rechazo en Diputados y su impacto en el Gobierno

La declaración de Adorni ocurrió tras el rechazo por parte de Diputados a los vetos de Milei, lo que fue interpretado como otra derrota para el Gobierno en el Congreso. Este revés se produce en un contexto más amplio donde el oficialismo enfrenta una creciente oposición, especialmente luego de las recientes elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza fue superada por el peronismo por casi 14 puntos.

En redes sociales, el presidente Milei también arremetió contra los opositores que colaboraron en el rechazo, afirmando: “Votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos”, en un claro indicativo de su frustración con el actual panorama legislativo.