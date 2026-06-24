Absolvieron a peón rural de brandsen que estuvo preso más de un año por presunto robo de un ternero

La Justicia de La Plata absolvió a un peón rural que estuvo involucrado durante seis años en una causa por el presunto robo de un ternero en el partido de Brandsen. La decisión fue adoptada por el juez Lucas Massaccesi, tras un pedido del fiscal Lucas Domsky, al considerar que no existen pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en el hecho.

La investigación se originó en julio de 2020, cuando se denunció la desaparición de un ternero de pocos días de vida, conocido como “Bigotito”, de un establecimiento rural de Coronel Brandsen. El acusado, Matías Ezequiel Rival, siempre sostuvo que el animal había sido encontrado por su hermano y trasladado al campo donde trabajaba para recibir cuidados.

La causa atravesó numerosos giros judiciales. En noviembre de 2024, Rival fue condenado a cuatro años de prisión mediante un juicio abreviado y permaneció detenido durante 13 meses en la Unidad Penitenciaria N° 26 de Lisandro Olmos. Sin embargo, la defensa cuestionó el procedimiento y logró que el Tribunal de Casación Penal bonaerense anulara la condena en diciembre de 2025, ordenando la realización de un nuevo juicio.

Finalmente, el nuevo proceso concluyó con la absolución del trabajador rural. No obstante, la Justicia dejó abierta la posibilidad de avanzar en la investigación sobre su hermano, Martín Rival, como posible autor del delito de abigeato agravado, y evaluar además una eventual responsabilidad de Matías Rival por presunto encubrimiento agravado.