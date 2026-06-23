Privatización y preocupación: decenas de empleados de un peaje quedarán sin trabajo

La estación de peaje ubicada sobre la Ruta Nacional 226, en cercanías de la localidad de Hinojo, partido de Olavarría, dejará sin empleo a unos 70 trabajadores a partir del próximo 30 de junio, como consecuencia del proceso de privatización de los corredores viales impulsado por el Gobierno nacional.

Los empleados afectados desempeñan diversas funciones dentro del complejo vial. “Somos trabajadores de balanza, operadores viales, personal de maestranza, cajeros, supervisores y técnicos de soporte. Todos los que cumplíamos funciones en Hinojo”, señalaron fuentes vinculadas al personal.

La incertidumbre domina el escenario entre los trabajadores, quienes aseguran desconocer cuál será el futuro inmediato de la estación una vez finalizada la actual concesión estatal.

“Ni siquiera sabemos qué va a pasar después del 30 de junio. Suponemos que van a cerrar el peaje y levantar las barreras, pero no tenemos idea de por cuánto tiempo será. Creemos que permanecerá así hasta que la empresa adjudicataria tome posesión efectiva del corredor”, expresaron.

La medida forma parte de la política de privatización de la empresa estatal Corredores Viales S.A., impulsada por la administración del presidente Javier Milei. Según indicaron los trabajadores, hace aproximadamente un mes recibieron las propuestas de desvinculación.

La privatización fue establecida mediante el Decreto 97/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que dispuso la concesión total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de obra pública por peaje. Dentro de ese esquema quedó incluido el denominado Corredor Atlántico, que comprende 404 kilómetros de la Ruta Nacional 226, conectando las ciudades de Mar del Plata y Bolívar.

A mediados de mayo, el Ministerio de Economía adjudicó la explotación del tramo al consorcio integrado por las empresas Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco, que tendrá la concesión por un plazo de 20 años.

El nuevo esquema prevé modificaciones en el sistema de peajes, la aplicación de nuevas tarifas y la instalación de cabinas adicionales sobre la traza. Entre las obras proyectadas figura un nuevo puesto de cobro en las inmediaciones de Vallimanca, lo que forma parte del plan de modernización y reestructuración del corredor vial.

Mientras avanza la transición hacia la gestión privada, decenas de familias de Olavarría enfrentan un escenario de incertidumbre laboral, a la espera de conocer si la futura concesionaria decidirá reincorporar parte del personal o avanzar con un modelo de operación más automatizado.