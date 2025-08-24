Fuertes vientos y lluvias: el SMN alerta a ocho provincias por fenómenos riesgosos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla y naranja por fuertes vientos que afectarán a un total de ocho provincias de Argentina.
¿Qué provincias están bajo alerta por vientos?
Las siguientes provincias están bajo alerta amarilla por vientos:
- Centro y sur, de este a oeste de la Provincia de Buenos Aires, durante la mañana y la tarde;
- Noroeste de Jujuy (durante la tarde);
- La Pampa -excepto el norte de la provincia-, durante la tarde;
- Neuquén, durante la mañana y la tarde;
- Río Negro, durante la mañana y la tarde;
- Este y sur de Chubut, durante la mañana y la tarde;
- Santa Cruz -excepto suroeste de la provincia-, durante la mañana y la tarde;
- Tierra del Fuego, durante la tarde y la noche.
En cuanto a la alerta naranja, las zonas afectadas incluyen:
- Suroeste de Neuquén (durante la mañana y la tarde);
- Suroeste de Río Negro (durante la mañana y la tarde);
- Centro y oeste de Chubut (durante la mañana y la tarde).
Alerta por lluvias: zonas afectadas
Además de los vientos, se ha establecido una alerta amarilla por lluvias que afecta a:
- Suroeste de Neuquén (durante la mañana y la tarde);
- Suroeste de Río Negro (durante la mañana y la tarde);
- Noroeste de Chubut -excepto zona cordillerana- (durante la mañana y la tarde).
Por su parte, la alerta naranja por lluvias afecta a:
- Zona cordillerana del noroeste de Chubut (durante la mañana).
Estos alertas indican la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden representar un riesgo para la vida, los bienes y el medio ambiente, además de la probabilidad de interrupciones en actividades cotidianas. Se recomienda a la población tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN.