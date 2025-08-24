banner ad

Fuertes vientos y lluvias: el SMN alerta a ocho provincias por fenómenos riesgosos

Ignacio Hernández
Alerta amarilla en 10 provincias por vientos de hasta 100 km/h y nevadas intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla y naranja por fuertes vientos que afectarán a un total de ocho provincias de Argentina.

¿Qué provincias están bajo alerta por vientos?

Las siguientes provincias están bajo alerta amarilla por vientos:

Mirá también:

  • Centro y sur, de este a oeste de la Provincia de Buenos Aires, durante la mañana y la tarde;
  • Noroeste de Jujuy (durante la tarde);
  • La Pampa -excepto el norte de la provincia-, durante la tarde;
  • Neuquén, durante la mañana y la tarde;
  • Río Negro, durante la mañana y la tarde;
  • Este y sur de Chubut, durante la mañana y la tarde;
  • Santa Cruz -excepto suroeste de la provincia-, durante la mañana y la tarde;
  • Tierra del Fuego, durante la tarde y la noche.

En cuanto a la alerta naranja, las zonas afectadas incluyen:

  • Suroeste de Neuquén (durante la mañana y la tarde);
  • Suroeste de Río Negro (durante la mañana y la tarde);
  • Centro y oeste de Chubut (durante la mañana y la tarde).

Alerta por lluvias: zonas afectadas

Además de los vientos, se ha establecido una alerta amarilla por lluvias que afecta a:

  • Suroeste de Neuquén (durante la mañana y la tarde);
  • Suroeste de Río Negro (durante la mañana y la tarde);
  • Noroeste de Chubut -excepto zona cordillerana- (durante la mañana y la tarde).

Por su parte, la alerta naranja por lluvias afecta a:

  • Zona cordillerana del noroeste de Chubut (durante la mañana).

Estos alertas indican la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden representar un riesgo para la vida, los bienes y el medio ambiente, además de la probabilidad de interrupciones en actividades cotidianas. Se recomienda a la población tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN.

Mirá también:

