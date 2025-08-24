Fuertes vientos y lluvias: el SMN alerta a ocho provincias por fenómenos riesgosos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla y naranja por fuertes vientos que afectarán a un total de ocho provincias de Argentina.

¿Qué provincias están bajo alerta por vientos?

Las siguientes provincias están bajo alerta amarilla por vientos:

Provincia de Buenos Aires , durante la mañana y la tarde; Centro y sur, de este a oeste de la, durante la mañana y la tarde;

Noroeste de Jujuy (durante la tarde);

La Pampa -excepto el norte de la provincia-, durante la tarde;

Neuquén , durante la mañana y la tarde;

Río Negro , durante la mañana y la tarde;

Este y sur de Chubut , durante la mañana y la tarde;

Santa Cruz -excepto suroeste de la provincia-, durante la mañana y la tarde;

Tierra del Fuego, durante la tarde y la noche.

En cuanto a la alerta naranja, las zonas afectadas incluyen:

Suroeste de Neuquén (durante la mañana y la tarde);

Suroeste de Río Negro (durante la mañana y la tarde);

Centro y oeste de Chubut (durante la mañana y la tarde).

Alerta por lluvias: zonas afectadas

Además de los vientos, se ha establecido una alerta amarilla por lluvias que afecta a:

Suroeste de Neuquén (durante la mañana y la tarde);

Suroeste de Río Negro (durante la mañana y la tarde);

Noroeste de Chubut -excepto zona cordillerana- (durante la mañana y la tarde).

Por su parte, la alerta naranja por lluvias afecta a:

Zona cordillerana del noroeste de Chubut (durante la mañana).

Estos alertas indican la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden representar un riesgo para la vida, los bienes y el medio ambiente, además de la probabilidad de interrupciones en actividades cotidianas. Se recomienda a la población tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN.