Fuerte temporal en Provincia de Buenos Aires: destrozos, caída de granizo y alerta naranja en varias localidades

Un severo temporal de lluvia, viento y granizo azotó durante la madrugada y la mañana de este domingo a gran parte de la provincia de Buenos Aires, dejando a su paso destrozos en distintas localidades. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta naranja para varias zonas, advirtiendo sobre la continuidad de fenómenos meteorológicos peligrosos.

Desde la noche del sábado y, con mayor intensidad durante las primeras horas del domingo, se registraron fuertes ráfagas de viento que superaron los 90 km/h, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos y granizo de diverso tamaño. Las áreas más comprometidas hasta el momento son el sur y norte provincial.

Olavarría y Escobar, entre las más afectadas

Una de las ciudades más castigadas por el fenómeno fue Olavarría. Allí, los vientos huracanados provocaron la voladura de una carpa de grandes dimensiones instalada por la Sociedad Rural para un evento, obligando a su suspensión. Vecinos de la zona compartieron en redes sociales impactantes imágenes de los daños, que incluyen árboles caídos y ramas de gran tamaño esparcidas por las calles.

En Escobar, la situación también fue crítica. Entre las 2:30 y las 5:30 de la madrugada cayeron 48 milímetros de lluvia, con ráfagas que alcanzaron los 70 kilómetros por hora. El temporal provocó voladuras en calles, viviendas y en el predio de la Fiesta de la Flor, un evento de gran convocatoria en la región.

Otras localidades bonaerenses, también reportaron daños materiales, aunque por el momento no se han informado heridos de gravedad.

Alerta naranja y recomendaciones

El SMN elevó a naranja el nivel de alerta para este domingo, lo que significa la espera de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar las siguientes precauciones:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento.

Mantenerse alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estacionar vehículos bajo los árboles.

Mantenerse informado por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Se espera que las condiciones climáticas comiencen a mejorar de forma paulatina hacia la tarde o noche de este domingo, con un descenso significativo de la temperatura para el inicio de la semana. Sin embargo, las autoridades insisten en la importancia de respetar las indicaciones y no circular por calles anegadas.