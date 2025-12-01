Fuerte debate por la decisión de un municipio bonaerense de cobrar un impuesto al metegol

Francisco Díaz
metegol

La Municipalidad de General Alvarado, cuya ciudad cabecera es Miramar, comenzó a aplicar una tasa fija a cada juego, aparato o atracción instalada en salones recreativos y espacios de entretenimiento.

La medida surge del Artículo 55 de la ordenanza fiscal e impositiva vigente y establece un monto uniforme por equipo, sin considerar el funcionamiento o nivel de actividad que genere.

Cambió el horario de atención de los bancos en la Provincia: ¿A qué hora abren y cierran?
Mirá también:

Cambió el horario de atención de los bancos en la Provincia: ¿A qué hora abren y cierran?

Montos y alcance de la normativa

El esquema define valores específicos según el tipo de juego. En el caso de los metegoles, se fija un pago mensual de $3.500 durante la temporada alta —enero, febrero, marzo y diciembre— y de $1.750 entre abril y noviembre.

La tasa no diferencia entre tamaño del local, flujo de visitantes ni ubicación. Un metegol tributa lo mismo en un salón grande de playa que en un comercio pequeño.

La norma también alcanza a otros entretenimientos, como:

  • Calesitas: $9.800 mensuales en temporada alta.
  • Autitos chocadores: $73.780 por pista en los meses de mayor actividad.
  • Mesas de billar, canchas de bowling y juegos electrónicos, con valores propios según la atracción.

Cuestionamientos y debate

Desde el Municipio explicaron que el tributo corresponde al “derecho a los Espectáculos Públicos”, una figura que históricamente se aplica a establecimientos grandes como Pibelandia o Sacoa.

Sin embargo, especialistas advierten que el esquema resulta poco adecuado para la realidad comercial local. El consultor Damián Di Pace, titular de Focus Market, cuestionó la decisión al considerar que una tasa aplicada por cada elemento sin contemplar su nivel de uso constituye una medida “técnicamente pobre y económicamente regresiva”.

El modelo es uniforme para todos los contribuyentes: no distingue características del establecimiento, ingresos, rentabilidad ni estacionalidad. La fuente imponible es el objeto —el juego o la pista— y no la facturación generada.

Polémica: Proponen crear una tasa a los eructos y flatulencias del ganado
Mirá también:

Polémica: Proponen crear una tasa a los eructos y flatulencias del ganado
ETIQUETAS
Compartir este artículo
vacas
Polémica: Proponen crear una tasa a los eructos y flatulencias del ganado
Provincia
Banco Provincia
Desde hoy cambia el horario de atención bancaria en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Sistema alertAR
Qué es AlertAR y por qué suena tu celular: Todo sobre el sistema de emergencias de ENACOM
Sociedad
Banco Nación y Banco Provincia lanzan créditos accesibles para jubilados
Cobros de diciembre: ¿Cuándo y cuánto cobrarán los jubilados de ANSES este mes?
Anses
El nuevo horario de venta de bebidas alcohólicas en la Provincia de Buenos Aires ya comenzó
Provincia
fresco diciemvre
Primer día del último mes del año con nubes y chances de lluvia: así sigue la semana
Provincia
carilo
Polémico proyecto: Proponen alambrar íntegramente Cariló para mejorar la seguridad
Pinamar

Más leídas