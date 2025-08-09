banner ad

Fin de semana frío pero con buen tiempo en la provincia de Buenos Aires

Francisco Díaz
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que gran parte de la provincia de Buenos Aires tendrá un inicio de fin de semana con cielo despejado, mañanas muy frías y tardes con temperaturas algo más agradables.

Sábado 9 de agosto

Se espera cielo totalmente despejado durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 1°C y la máxima alcanzará los 15°C. En el interior bonaerense se prevén heladas matinales, mientras que por la tarde el clima será más templado y seco.

Domingo 10 de agosto

La jornada comenzará con cielo despejado y permanecerá así durante la mañana. Hacia la tarde y la noche se registrará un leve aumento de la nubosidad, aunque sin pronóstico de lluvias. La temperatura mínima rondará los 4°C y la máxima alcanzará los 17°C.

Pronóstico para la próxima semana

  • Lunes 11: cielo algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con temperaturas entre 4°C y 19°C.
  • Martes 12: leve ascenso térmico, cielo parcialmente nublado y marcas entre 7°C y 20°C.
  • Miércoles 13: jornada templada, con mínima de 9°C y máxima de 18°C, y cielo mayormente despejado a algo nublado.

Desde el organismo recomiendan tomar precauciones por las bajas temperaturas en las primeras horas del día y aprovechar las condiciones estables para actividades al aire libre.

