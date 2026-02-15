Fin de semana de Carnaval bajo alerta: advierten por un domingo con tormentas fuertes

El primer fin de semana extra largo por el feriado de Carnaval comenzó este domingo 15 de febrero con condiciones meteorológicas inestables en la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes que abarca a todo el territorio bonaerense.

Durante la jornada se prevén tormentas acompañadas por lluvias que pueden ser localmente intensas, con mejoramientos temporarios y una mejora más generalizada recién hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán entre los 21 y los 27 grados.

Qué significa el alerta amarillo

El nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En este caso, las tormentas podrían estar acompañadas por:

Abundante caída de agua en cortos períodos

Ráfagas intensas

Actividad eléctrica

Ocasional caída de granizo

Este tipo de eventos puede generar anegamientos temporarios, complicaciones en rutas y caminos rurales, caída de ramas y cortes de energía eléctrica.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

Desde los organismos oficiales se recomienda:

Evitar circular por calles anegadas.

No sacar residuos para impedir obstrucciones en desagües.

Asegurar objetos que puedan volarse.

No refugiarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En caso de viajar durante el fin de semana largo, se aconseja consultar previamente el estado de rutas y extremar precauciones ante posibles lluvias intensas.

Cómo seguirá el tiempo

Para el lunes se espera una mejora en las condiciones. La jornada se presentará sin lluvias, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 22 y 30 grados.

El martes mantendrá características similares: cielo mayormente nublado, con una mínima de 22 grados y una máxima de 30.

De esta manera, tras un inicio inestable del fin de semana largo, el clima tenderá a estabilizarse en la provincia de Buenos Aires durante el lunes y martes de Carnaval.