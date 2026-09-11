Fiesta del salame quintero en mercedes: precios de entradas, shows de los palmeras y cómo ir gratis

Una de las celebraciones gastronómicas más importantes del calendario bonaerense ya desplegó sus actividades para recibir a miles de visitantes durante un fin de semana a puro sabor y espectáculos.

Si estás planeando una escapada para disfrutar de platos típicos, ferias de artesanos y grandes recitales en vivo, te contamos todos los detalles de costos, promociones y opciones para viajar.

Valores de las entradas y promociones disponibles

Las entradas anticipadas tienen un costo de $6.000 y permiten ingresar cualquiera de las jornadas, mientras que la organización lanzó una promoción 4×3 a $18.000.

Para quienes compren en boletería, el costo dependerá del día elegido: el viernes 11 de septiembre el acceso es libre y gratuito, el sábado 12 cuesta $10.000 y el domingo 13 vale $8.000.

Los jubilados abonarán una tarifa especial de $5.000 durante el sábado y el domingo, mientras que las personas que presenten su Certificado Único de Discapacidad (CUD) ingresan sin cargo los tres días.

Cronograma de shows y atracciones destacadas

La 51ª edición de este clásico evento cuenta con una amplia carpa de productores locales, patio gastronómico, cervecero, sector matero, food trucks y feria de artesanos.

La grilla artística comenzará el viernes con el show estelar de Antonio Ríos a las 22:00, precedido por La Ezze Band y La Soberana Cumbia.

El sábado 12 el cierre musical estará a cargo de Los Palmeras a las 22:30, mientras que el domingo 13 a las 17:00 se realizará la premiación a los mejores productores y Los Fronterizos actuarán a las 20:00.

Estacionamiento en el predio y accesos

El predio de 55 hectáreas se sitúa en la intersección de la avenida 29 y calle 70, a orillas del río Luján.

Quienes concurran en vehículo particular encontrarán un estacionamiento pago dentro del predio a $4.000 para autos y $10.000 para colectivos, además de sectores libres en calles aledañas.

Para ingresar desde la Ciudad de Buenos Aires o zonas del Gran Buenos Aires en auto, se debe tomar el Acceso Oeste y empalmar con la Ruta Nacional 5.

Opciones para llegar en transporte público desde CABA

En tren se puede viajar mediante la Línea Sarmiento, realizando trasbordo en la estación Moreno para tomar el ramal Moreno-Mercedes.

Es clave revisar los diagramas de Trenes Argentinos con anticipación, ya que el tramo secundario cuenta con menor frecuencia que el servicio metropolitano habitual.

También se encuentra disponible la opción de micros de larga distancia partiendo desde la Terminal de Retiro con servicios regulares.