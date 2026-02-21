Feriados en 2026: Cuándo es el próximo fin de semana XL de 4 días y dónde escaparse en Provincia de Buenos Aires

El verano empieza a despedirse en Argentina, pero la necesidad de cortar con la rutina y buscar un merecido descanso sigue más vigente que nunca. Si ya estás mirando de reojo el calendario con ganas de armar el bolso, marzo de 2026 trae excelentes noticias para todos los trabajadores y amantes del turismo. Tras la intensidad de los festejos de Carnaval en febrero, el tercer mes del año nos regala el primer fin de semana extralargo de cuatro días de la temporada baja, una oportunidad inmejorable para recargar energías.

La clave para aprovechar al máximo este descanso radica en la anticipación estratégica, especialmente si tu objetivo es recorrer los múltiples atractivos que ofrece la Provincia de Buenos Aires. Los datos actuales indican que las consultas sobre alojamientos y estado de rutas provinciales ya están en aumento. Por lo tanto, conocer las fechas exactas hoy mismo te permitirá ganarle a la demanda, congelar precios y asegurar tu lugar en los destinos más buscados sin pagar de más.

Qué días caen los feriados de marzo en Argentina

El calendario oficial del Gobierno Nacional estipula una combinación perfecta para armar una escapada extensa. El mes de marzo cuenta con una fecha patria inamovible, a la cual se le ha sumado estratégicamente un feriado puente con el objetivo de fomentar el turismo interno y dinamizar las economías regionales tras la temporada estival.

De esta manera, el descanso se extenderá de sábado a martes, creando un bloque de cuatro jornadas libres. El martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un feriado inamovible en todo el territorio nacional. Para conectar esta fecha con el fin de semana, se decretó el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos.

A continuación, te detallamos el esquema exacto para que puedas solicitar tus días o coordinar con tu familia sin margen de error:

Día Fecha Tipo de Jornada / Feriado Sábado 21 de marzo Fin de semana regular Domingo 22 de marzo Fin de semana regular Lunes 23 de marzo Día no laborable con fines turísticos (Puente) Martes 24 de marzo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Un dato clave: Semana Santa no cae en marzo

Es muy común que exista confusión respecto a la festividad religiosa, ya que suele rotar entre finales de marzo y mediados de abril. Sin embargo, para este 2026, la Semana Santa se celebrará íntegramente en abril (el Jueves Santo será el 2 de abril, coincidiendo con el Día de Malvinas, y el Viernes Santo será el 3 de abril). Por ende, el fin de semana del 21 al 24 es tu única oportunidad de descanso XL en marzo.

Las mejores escapadas en la Provincia de Buenos Aires para el finde XL

Con cuatro días por delante, no hace falta tomar vuelos costosos ni hacer viajes agotadores. La Provincia de Buenos Aires despliega un abanico de destinos excepcionales que combinan sierras, mar, lagunas y tradición gauchesca, todo a pocas horas de auto. Explora estas opciones y reserva tu alojamiento antes de que se agote la disponibilidad.

Tandil (Sierras y Gastronomía): Un clásico indiscutido que nunca falla . A fines de marzo, el clima en Tandil es ideal para realizar trekking por la Piedra Movediza o el Cerro Centinela sin el calor agobiante del verano. No dejes de probar sus reconocidas picadas con salames y quesos de producción local en las tradicionales épocas de la ciudad.

. A fines de marzo, el clima en Tandil es ideal para realizar trekking por la Piedra Movediza o el Cerro Centinela sin el calor agobiante del verano. con salames y quesos de producción local en las tradicionales épocas de la ciudad. Mar del Plata (La costa sin multitudes): Visitar “La Feliz” fuera de temporada alta es una experiencia completamente diferente. Podés disfrutar de largas caminatas por la costa, recorrer el puerto y deleitarte con los clásicos churros o pescados frescos. El mar todavía conserva temperaturas agradables de los meses previos.

es una experiencia completamente diferente. Podés disfrutar de largas caminatas por la costa, recorrer el puerto y deleitarte con los clásicos churros o pescados frescos. de los meses previos. San Antonio de Areco (Tradición y relax): A poco más de una hora de CABA , este destino es el epicentro de la cultura gauchesca. Animate a recorrer sus calles empedradas , visitar el Museo Ricardo Güiraldes y disfrutar de un auténtico asado de campo en alguna de sus estancias históricas.

, este destino es el epicentro de la cultura gauchesca. , visitar el Museo Ricardo Güiraldes y disfrutar de un auténtico asado de campo en alguna de sus estancias históricas. Sierra de la Ventana (Aventura natural): Para los que buscan mayor contacto con la naturaleza agreste. Subir al Huecuvú Mapu o recorrer el Parque Provincial Ernesto Tornquist son actividades obligadas. Prepará un buen calzado y tu cámara de fotos , porque los paisajes otoñales que empiezan a asomar son de película.

agreste. Subir al Huecuvú Mapu o recorrer el Parque Provincial Ernesto Tornquist son actividades obligadas. , porque los paisajes otoñales que empiezan a asomar son de película. Chascomús (Atardeceres inolvidables): Si el objetivo es desconectar rápido y fácil, su famosa laguna es el lugar indicado. Alquilá una bicicleta para bordear el espejo de agua de 30 kilómetros, practicá pesca deportiva o simplemente sentate a tomar unos mates mientras el sol cae sobre el horizonte.

Consejos prácticos para viajar en auto por las rutas bonaerenses

El movimiento vehicular durante este fin de semana largo suele ser intenso, equiparable a los recambios de quincena del verano. Si vas a trasladarte por la Autovía 2, la Ruta 11 o la pintoresca Ruta Nacional 226, es fundamental salir con tiempo y paciencia.

Revisá meticulosamente el estado de tu vehículo antes de salir a la ruta. Controlar la presión de los neumáticos, los niveles de aceite y el funcionamiento de todas las luces no solo evitará multas, sino que garantizará la seguridad de tu familia. Además, verificá tener al día el seguro, la VTV y la documentación obligatoria (licencia de conducir y cédula verde o azul).

Finalmente, aprovechá las promociones bancarias vigentes, como el programa Cuota Simple o los descuentos con tarjetas específicas en gastronomía y hotelería. Compará precios en diferentes plataformas digitales y contactá directamente a los dueños o complejos, ya que muchas veces ofrecen tarifas más convenientes sin las comisiones de los sitios de reservas.