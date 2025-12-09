Estatales nacionales: entre el paro de ATE de hoy y la incertidumbre por el aumento de diciembre

Hoy, martes 9 de diciembre de 2025, la administración pública nacional vive una jornada clave marcada por la tensión. Mientras el Gobierno avanza con la presentación de la reforma laboral en Argentina, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro nacional con movilización al Congreso. En el centro de la disputa no solo está la reforma, sino también una paritaria que los gremios consideran insuficiente y la incógnita sobre el bono de fin de año.

¿De cuánto es el aumento para estatales en diciembre?

La situación salarial para los trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN) es crítica y es uno de los motores de la protesta de hoy.

La oferta del Gobierno: En la última reunión paritaria, el Ejecutivo ofreció un incremento del 1% para diciembre, tras haber otorgado un 2% en noviembre.

En la última reunión paritaria, el Ejecutivo ofreció un incremento del , tras haber otorgado un 2% en noviembre. El rechazo gremial: Esta propuesta fue rechazada de plano por ATE, que la considera una “burla” frente a la inflación acumulada y la pérdida del poder adquisitivo en el último año. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, advirtió que los salarios del sector público han sido “pulverizados”.

Esta propuesta fue rechazada de plano por ATE, que la considera una “burla” frente a la inflación acumulada y la pérdida del poder adquisitivo en el último año. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, advirtió que los salarios del sector público han sido “pulverizados”. UPCN: Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ha tenido posturas más dialoguistas en meses anteriores, aceptando acuerdos que ATE rechazó, pero la tensión por la reforma laboral actual ha unificado el malestar en las bases.

Dato clave: A diferencia de meses anteriores donde hubo acuerdos parciales, el cierre del año llega sin una pauta salarial que satisfaga a las partes y con una pérdida real del salario contra la inflación.

Paro nacional de ATE: claves de la medida de fuerza de hoy

El sindicato convocó a un paro de 24 horas para este martes con una movilización central al Congreso de la Nación a partir de las 11:00 hs.

¿Qué reclaman los estatales?

Rechazo a la Reforma Laboral: ATE se manifiesta en contra del proyecto que el Gobierno, a través de Manuel Adorni y el Consejo de Mayo, presentaría hoy. Denuncian que la iniciativa busca “disciplinar la fuerza de trabajo” y facilita los despidos en el Estado.

ATE se manifiesta en contra del proyecto que el Gobierno, a través de Manuel Adorni y el Consejo de Mayo, presentaría hoy. Denuncian que la iniciativa busca “disciplinar la fuerza de trabajo” y facilita los despidos en el Estado. Reapertura urgente de paritarias: Exigen una recomposición salarial que supere el techo del 1% ofrecido.

Exigen una recomposición salarial que supere el techo del 1% ofrecido. Freno a los despidos: Rechazan los recortes en organismos descentralizados y la no renovación de contratos.

La respuesta del Gobierno: “Día no trabajado, día no pagado” Desde la Casa Rosada confirmaron que se descontará el día a todos los empleados estatales que adhieran a la medida de fuerza. El vocero y los funcionarios del área de Modernización ratificaron la política de tolerancia cero ante los paros, lo que añade más tensión a la jornada.

¿Habrá bono de fin de año para estatales nacionales?

Esta es una de las consultas más recurrentes hoy en los buscadores. A diferencia de lo que ocurre en varias provincias y municipios, el panorama para los empleados nacionales es incierto.

Nacionales: Hasta el momento, no hay confirmación oficial de un bono de fin de año para la Administración Pública Nacional. El Gobierno mantiene su política de “déficit cero” y no ha realizado anuncios al respecto.

Hasta el momento, de un bono de fin de año para la Administración Pública Nacional. El Gobierno mantiene su política de “déficit cero” y no ha realizado anuncios al respecto. Provincias: Trabajadores estatales de provincias como Santiago del Estero o San Luis , y municipios como Quilmes , ya tienen confirmados bonos extraordinarios para este mes.

Trabajadores estatales de provincias como o , y municipios como , ya tienen confirmados bonos extraordinarios para este mes. Jubilados: Es importante no confundir el bono de los estatales activos con el bono de $70.000 (congelado) que perciben los jubilados de ANSES. Son prestaciones distintas.

Cronograma y servicios afectados

Debido al paro, la atención en dependencias públicas nacionales podría verse reducida o suspendida durante el día de hoy.

ANSES y PAMI: Se esperan demoras en la atención espontánea, aunque los turnos programados podrían depender de la adhesión del personal en cada UDAI.

Se esperan demoras en la atención espontánea, aunque los turnos programados podrían depender de la adhesión del personal en cada UDAI. Ministerios: Adhesión dispar, con mayor impacto en las sedes centrales en CABA debido a la movilización.

Si tenés que realizar un trámite presencial hoy, te recomendamos consultar antes de ir o intentar realizarlo a través de las plataformas digitales como Mi Argentina.