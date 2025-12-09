Aguinaldo Estatales Nacionales Diciembre 2025: Fecha de Cobro Confirmada y Cronograma Oficial

La espera terminó para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. El Gobierno oficializó las fechas de pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre de 2025. Conocer el día exacto del depósito es fundamental para la planificación económica de las familias en un mes clave como diciembre, marcado por las fiestas y el cierre de año.

A diferencia de lo que estipula la Ley de Contrato de Trabajo como fecha límite general (18 de diciembre), el Tesoro Nacional ha dispuesto un cronograma específico y escalonado para los distintos organismos del Estado. A continuación, te detallamos cuándo verás acreditado el dinero en tu cuenta sueldo según el área en la que te desempeñes.

Cuándo cobran el aguinaldo los empleados públicos nacionales

La Tesorería General de la Nación ha confirmado que el pago de la segunda cuota del aguinaldo se realizará antes de las fiestas de Navidad, comenzando la tercera semana de diciembre. El cronograma de pago para los haberes financiados por el Tesoro Nacional es el siguiente:

Administración Central: Cobran el lunes 15 de diciembre de 2025 .

Cobran el . Organismos Descentralizados: Cobran el martes 16 de diciembre de 2025 .

Cobran el . Universidades Nacionales: Cobran el miércoles 17 de diciembre de 2025 .

Cobran el . Otras Transferencias: Cobran el miércoles 17 de diciembre de 2025.

Es importante destacar que, si bien la Secretaría de Hacienda tiene la facultad de modificar estas fechas por cuestiones operativas, este es el esquema oficial vigente para organizar las finanzas personales.

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre 2025

Para saber cuánto vas a cobrar, debés aplicar la fórmula tradicional del Sueldo Anual Complementario. El monto corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre que va de julio a diciembre de 2025.

Para el cálculo se deben tener en cuenta:

El sueldo básico.

Horas extras.

Comisiones y viáticos (si son remunerativos).

Cualquier otro adicional remunerativo que figure en tu recibo de sueldo.

Si durante el semestre no trabajaste todos los meses (por ejemplo, si ingresaste a trabajar en septiembre), el pago será proporcional al tiempo trabajado. La fórmula en ese caso es: (el mejor sueldo dividido 12) multiplicado por los meses trabajados.

Diferencia entre el aguinaldo y el sueldo de diciembre

Un punto que suele generar confusión es la fecha de cobro del sueldo mensual versus el aguinaldo. El cronograma mencionado arriba (15, 16 y 17 de diciembre) corresponde exclusivamente al Medio Aguinaldo.

Por otro lado, los haberes correspondientes al mes de noviembre 2025 ya debieron ser abonados a partir del último día hábil de noviembre (para Administración Central) o los primeros días hábiles de diciembre (para el resto de los organismos). El sueldo de diciembre 2025, por su parte, se abonará habitualmente a partir del último día hábil del mes o los primeros días de enero de 2026, según la práctica habitual de cada organismo.

¿Habrá bono de fin de año para estatales nacionales?

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha confirmado el pago de un “Bono Navideño” o suma fija extraordinaria generalizada para los empleados públicos nacionales activos en diciembre 2025, a diferencia de lo que ocurre con los jubilados y pensionados de ANSES que perciben el bono de refuerzo junto con su haber y aguinaldo.

Las actualizaciones salariales se rigen por los acuerdos paritarios vigentes, que estipulan los porcentajes de aumento remunerativo que impactan directamente en el cálculo del aguinaldo. Se recomienda estar atento a las comunicaciones oficiales de cada ministerio o gremio (UPCN, ATE) ante posibles anuncios de última hora.

Recomendaciones para el usuario

Verificá tu recibo de sueldo digital a partir de la fecha indicada en el cronograma. Si notás discrepancias en el monto depositado, recordá que el cálculo se hace sobre el bruto (antes de los descuentos) de tu mejor sueldo, pero el depósito final tendrá aplicados los descuentos de ley (jubilación, obra social, etc.) correspondientes a ese monto extra.