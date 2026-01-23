Estatales Bonaerenses: cómo se compone el nuevo aumento, cuándo se cobra y la trama del acuerdo 2026

Luego de semanas de extrema tensión y con la amenaza de medidas de fuerza latente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y los sindicatos que representan a los trabajadores estatales y docentes alcanzaron un acuerdo salarial que destraba, momentáneamente, el conflicto.

El entendimiento incluye un aumento escalonado, un pago retroactivo para cubrir el desfasaje de diciembre y el compromiso de reabrir el diálogo en la primera semana de febrero. Esta definición llega en un contexto económico asfixiante, marcado por la inflación acumulada a fines de 2025 y el recorte de fondos a las provincias, lo que limitaba el margen de maniobra del Ejecutivo provincial.

📌 ¿De cuánto es el aumento y cómo impacta en el bolsillo?

El nuevo esquema salarial tiene un impacto total estimado del 4,5% en el salario de bolsillo y busca recomponer la pérdida del poder adquisitivo de los últimos meses del año pasado. Se estructura de la siguiente manera:

Concepto Porcentaje Aplicación Retroactivo Diciembre 2025 1% Impacta en sueldos de febrero Aumento Enero 2026 2% Se cobra en febrero Proporcional Aguinaldo (SAC) 0,5% Por el impacto del retroactivo Impacto total de bolsillo 4,5% (aprox.) Con los sueldos de febrero

📅 Cuándo se cobra: las fechas clave

Para los trabajadores, el factor tiempo es crucial. La totalidad del acuerdo (la suma por retroactividad de diciembre más el incremento correspondiente a enero) se liquidará en conjunto. Se verá reflejado en los recibos de sueldo que se cobran en los primeros días de febrero de 2026.

🧾 La trastienda de la negociación: del rechazo a la aceptación

Llegar a este 4,5% final no fue sencillo. Las negociaciones previas habían pasado por momentos de máxima fricción. Inicialmente, el Gobierno provincial había ofrecido un 1,5% de aumento para enero, sin contemplar los meses previos. Esta oferta fue calificada como “inaceptable” e “insuficiente” por la totalidad del frente gremial.

El punto de quiebre se dio con la exigencia sindical de cobrar un “retroactivo”. El Ejecutivo provincial había cerrado el 2025 sin otorgar subas para noviembre y diciembre, generando un fuerte malestar en las bases. La inclusión de un 1% retroactivo a diciembre, que a su vez incrementa el cálculo del medio aguinaldo, fue la llave que destrabó el conflicto.

⚖️ Gremios divididos: quiénes aceptaron y quiénes no

Aunque el acuerdo logró la mayoría necesaria para aplicarse, no hubo unanimidad, evidenciando el delicado clima social:

Los que aceptaron: La mayoría de los gremios estatales bajo la Ley 10.430 (como ATE y UPCN ) y la gran parte del Frente Gremial Docente ( SUTEBA, SADOP, AMET y UDOCBA ) decidieron aprobar la propuesta, valorando la reapertura temprana de paritarias y la inclusión del retroactivo.

La mayoría de los gremios estatales bajo la Ley 10.430 (como y ) y la gran parte del Frente Gremial Docente ( ) decidieron aprobar la propuesta, valorando la reapertura temprana de paritarias y la inclusión del retroactivo. Los que rechazaron: La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) se desmarcó y rechazó el acuerdo. Argumentaron que el porcentaje no logra cubrir la inflación real acumulada y que el salario docente sigue estando por debajo de la línea necesaria para afrontar el costo de vida actual.

“Este acuerdo es un paso adelante en un contexto de recorte feroz, pero entendemos que es una recomposición de emergencia, no la solución definitiva. En febrero volveremos a sentarnos”, manifestaron desde sectores que acompañaron la medida.

💬 Febrero: la “prueba de fuego” para el inicio de clases

Para lograr la aceptación de los gremios más duros, el Gobierno se comprometió a reabrir la mesa paritaria 2026 durante la primera semana de febrero. Esta fecha no es casual: será la “prueba de fuego” a pocas semanas del inicio del ciclo lectivo.

El objetivo será evaluar la inflación de enero y avanzar en reclamos de fondo. En esta próxima mesa, la agenda sindical incluirá:

Recuperación salarial 2025: Reclamarán por los puntos perdidos frente a la inflación del año pasado. Cláusula gatillo: Pedirán actualizaciones automáticas mensuales para no perder contra el aumento de precios. Pase a planta permanente: Exigirán regularizar la situación de miles de trabajadores precarizados. Asignaciones familiares: Urge una actualización de los montos que quedaron congelados.

Este acuerdo garantiza la paz social para el cierre de enero, pero deja el escenario completamente abierto para un 2026 de disputas constantes, donde el inicio de las clases dependerá de lo que se firme en la próxima mesa de febrero.