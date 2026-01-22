Sueldos Estatales PBA: Qué se cobra en febrero 2026, las nuevas escalas y el “efecto retroactivo” en tu bolsillo

Estamos a fines de enero y la pregunta en todas las reparticiones bonaerenses es la misma: ¿Con qué números llega la liquidación de febrero? Tras un cierre de paritaria tenso y aceptado “en disconformidad” por los gremios mayoritarios, los haberes de enero 2026 (que se perciben el próximo mes) traen novedades en la estructura del recibo.

A continuación, el detalle final confirmado para Docentes, Ley 10.430, Judiciales y Médicos, y por qué el porcentaje de bolsillo será superior al anunciado oficialmente.

El esquema: 3% de aumento + Retroactivo

Para entender el monto final, hay que desglosar la “ingeniería” del acuerdo paritario vigente. Lo que verás acreditado en tu cuenta sueldo el primer día hábil de febrero se compone de:

Aumento al Básico: Un 3% calculado sobre los haberes base (generalmente referenciados a octubre 2025).

Un calculado sobre los haberes base (generalmente referenciados a octubre 2025). Retroactivo a Diciembre: Se abona la diferencia correspondiente al mes anterior que no entró en la última liquidación.

Se abona la diferencia correspondiente al mes anterior que no entró en la última liquidación. Ajuste de Aguinaldo (SAC): El aumento retroactivo impacta en el proporcional del Sueldo Anual Complementario.

El dato de bolsillo: Aunque el aumento nominal al básico es del 3%, el “efecto acumulado” de cobrar el retroactivo y el ajuste del SAC hace que el incremento real en mano ronde el 4,5% respecto a lo cobrado el mes pasado.

Ver también: Paritaria Docente en PBA: ruptura sindical, aumento “insuficiente” y la nueva escala salarial de enero 2026

Docentes: La nueva referencia salarial

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptó la propuesta exigiendo una reapertura inmediata. Con los nuevos valores aplicados, el cargo testigo queda configurado de la siguiente manera para cobrar en febrero:

Maestro de Grado (Jornada Simple): El piso salarial se ubica en torno a los $863.095 de bolsillo.

El piso salarial se ubica en torno a los de bolsillo. Jornada Completa: Para un cargo de doble turno, el haber neto supera la barrera de los $1.700.000.

Nota: Estos valores varían sensiblemente según los ítems de ruralidad y desfavorabilidad de cada distrito.

Ver también: Paritarias Docentes PBA: la “letra chica” del aumento que se cobra en febrero 2026

Administración Pública (Ley 10.430)

Para el grueso de los trabajadores estatales (ministerios, auxiliares de educación, administrativos), el impacto del 3% eleva los pisos mínimos.

Ingresantes (30 horas): El sueldo neto de bolsillo parte de una base entre $650.000 y $680.000 , dependiendo de las bonificaciones específicas del organismo.

El sueldo neto de bolsillo parte de una base entre , dependiendo de las bonificaciones específicas del organismo. Régimen de 40 horas: Para categorías intermedias con algo de antigüedad, los netos se ubican en la franja de $850.000 a $1.000.000.

Ver también: Estatales Bonaerenses HOY: qué se sabe del aumento, cuándo se cobra y cómo chequear tu recibo

Salud y Judiciales: Los casos específicos

Los profesionales de la salud y el sector judicial tienen escalas propias que también absorben el impacto del acuerdo:

Médicos (CICOP): El profesional ingresante de planta (36 horas) tiene un nuevo piso de bolsillo cercano a $1.100.000 .

El profesional ingresante de planta (36 horas) tiene un nuevo piso de bolsillo cercano a . Judiciales (AJB): Se liquida el aumento y el retroactivo, impactando en la Bonificación Especial. Sin embargo, el gremio mantiene el estado de alerta reclamando que la suba quedó por debajo de la inflación proyectada de enero.

Checklist: Qué mirar en tu recibo digital

Antes de realizar cualquier reclamo en la oficina de personal, verificá estos tres puntos clave en tu liquidación:

Ítem Retroactivo: Debe aparecer diferenciado del sueldo básico. Es una suma por única vez que corresponde al ajuste de diciembre. Diferencia SAC: Buscá un monto pequeño bajo el concepto de reintegro o diferencia de aguinaldo. Descuentos de IOMA e IPS: Recordá que al aumentar el bruto y sumarse los retroactivos, la base imponible sube y los descuentos serán numéricamente mayores.

Lo que viene: Febrero define el año

Este cobro cierra el ciclo anterior. La verdadera batalla comienza en días: el Gobierno Provincial se comprometió a convocar a paritarias durante febrero para definir la pauta salarial de 2026. Con una inflación que no cede, los gremios buscarán acuerdos cortos (mensuales o bimestrales) para no perder poder adquisitivo.