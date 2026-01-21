Estatales Bonaerenses HOY: qué se sabe del aumento, cuándo se cobra y cómo chequear tu recibo

Este miércoles 21 de enero de 2026, la situación de los estatales bonaerenses combina tres temas que hoy concentran la atención: el primer acuerdo salarial de 2026 (con impacto en el bolsillo), el seguimiento del cronograma de haberes y las gestiones cotidianas vinculadas a IOMA/IPS y al acceso a recibos. Si sos trabajador o trabajadora alcanzado/a por la Ley 10.430, esta guía resume lo clave y lo que conviene revisar.
Paritaria: cuál fue el acuerdo y qué significa el “4,5%”
En las últimas horas, el Gobierno bonaerense cerró un entendimiento con gremios estatales (Ley 10.430). La propuesta implica una mejora que, por la forma de liquidación (retroactivos y proporcional del aguinaldo), se comunica como un impacto total del 4,5% en el bolsillo, aunque el esquema se compone de tramos y conceptos.
- Tramo retroactivo correspondiente a diciembre 2025 (se liquida ahora).
- Proporcional de SAC (aguinaldo) asociado al retroactivo.
- Incremento para enero 2026 calculado sobre haberes base (conformando el total anunciado).
- Compromiso de reapertura en febrero para retomar la discusión 2026.
Entre los gremios estatales, se informó aceptación por parte de ATE, UPCN y FEGEPPBA para el personal comprendido en la Ley 10.430. También hubo definiciones en otros sectores (como judiciales), con aceptación pero dejando constancia de disconformidad y pedido de reapertura.
¿Cuándo se cobra el aumento y en qué recibo se ve reflejado?
El punto clave para “hoy” es cuándo aparece en tu recibo. Con el esquema comunicado, el impacto se observa cuando se liquida el retroactivo y el tramo de enero dentro de la liquidación correspondiente, sumando además el proporcional de SAC. En términos prácticos:
- El retroactivo de diciembre y el proporcional de aguinaldo se ven como ítems específicos.
- El tramo correspondiente a enero se incorpora en la liquidación del período.
- Si el total no coincide con lo esperado, suele deberse a situación de revista, bonificaciones, descuentos (IOMA/IPS/ganancias si correspondiera) o particularidades del organismo.
Tip rápido: cuando revises el recibo, compará “haberes” (básico + bonificaciones) y “descuentos”. Un aumento puede sentirse menor si crecieron descuentos o si cambió algún adicional.
Cómo consultar tu recibo de sueldo y qué mirar para no confundirte
Para evitar confusiones, lo mejor es revisar el recibo con una checklist simple. Prestá atención a:
- Básico y adicionales (bonificaciones por función, antigüedad u otros ítems propios del sector).
- Retroactivos: suelen figurar en líneas separadas (y pueden traer su propio descuento asociado).
- SAC proporcional: puede aparecer como concepto vinculado al retroactivo.
- Descuentos: IOMA/IPS, aportes, cuotas, embargos, etc.
- Neto a cobrar: el número final puede variar aunque el porcentaje “teórico” del aumento sea el mismo.
Fechas de cobro: cronograma de enero para Estatales Bonaerenses
El pago de haberes de la administración bonaerense (correspondientes a enero) se organizará en un cronograma que se extenderá desde fin de enero hasta los primeros días de febrero, con fechas diferenciadas por organismo (Seguridad/SPB, Salud, ministerios y administración central, Educación, etc.). Si necesitás ubicar un caso puntual (por ejemplo, DGCyE/DiPrEGeP), conviene guiarse por el cronograma sector por sector informado para ese período.
IOMA hoy: dos temas a tener en cuenta (Token y entrega de medicamentos)
En el día a día del trabajador estatal, IOMA suele ser un tema recurrente. Este mes se destacaron dos cuestiones útiles:
- Token/Credencial digital: IOMA informó una opción desde su web para obtener credencial digital y token, además de la app, para validar prestaciones.
- MEPPES (medicación): IOMA comunicó demoras en la entrega de medicamentos del programa MEPPES por factores externos vinculados a la cadena de provisión (laboratorios/droguerías), indicando que las autorizaciones se realizan en tiempo y forma.
IPS: calendario para jubilados y pensionados bonaerenses (enero 2026)
Si seguís el tema por familia o por trámites, el IPS confirmó el pago de haberes de enero para jubilados y pensionados con un esquema de dos jornadas:
- Jueves 29 de enero: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 (y pensiones sociales no contributivas sin distinción de DNI).
- Viernes 30 de enero: DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Preguntas que se hacen hoy muchos estatales bonaerenses
- ¿Hay bono extra “confirmado” para estatales? Lo central de la semana fue el acuerdo de recomposición vía tramos/retroactivos; si aparece un bono, suele instrumentarse por comunicación específica y concepto separado en recibo.
- ¿Cuándo vuelven a negociar? El entendimiento incluye reapertura en febrero, algo que los gremios vienen reclamando para discutir recomposición frente a inflación.
- ¿Por qué mi aumento “no da” el porcentaje? Revisá adicionales, descuentos, cambios de carga horaria, licencias, situación de revista y si el retroactivo se liquidó completo en el período.