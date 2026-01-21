Estatales Bonaerenses HOY: qué se sabe del aumento, cuándo se cobra y cómo chequear tu recibo

Este miércoles 21 de enero de 2026, la situación de los estatales bonaerenses combina tres temas que hoy concentran la atención: el primer acuerdo salarial de 2026 (con impacto en el bolsillo), el seguimiento del cronograma de haberes y las gestiones cotidianas vinculadas a IOMA/IPS y al acceso a recibos. Si sos trabajador o trabajadora alcanzado/a por la Ley 10.430, esta guía resume lo clave y lo que conviene revisar.

Paritaria: cuál fue el acuerdo y qué significa el “4,5%”

En las últimas horas, el Gobierno bonaerense cerró un entendimiento con gremios estatales (Ley 10.430). La propuesta implica una mejora que, por la forma de liquidación (retroactivos y proporcional del aguinaldo), se comunica como un impacto total del 4,5% en el bolsillo, aunque el esquema se compone de tramos y conceptos.

Tramo retroactivo correspondiente a diciembre 2025 (se liquida ahora).

correspondiente a (se liquida ahora). Proporcional de SAC (aguinaldo) asociado al retroactivo.

(aguinaldo) asociado al retroactivo. Incremento para enero 2026 calculado sobre haberes base (conformando el total anunciado).

calculado sobre haberes base (conformando el total anunciado). Compromiso de reapertura en febrero para retomar la discusión 2026.

Entre los gremios estatales, se informó aceptación por parte de ATE, UPCN y FEGEPPBA para el personal comprendido en la Ley 10.430. También hubo definiciones en otros sectores (como judiciales), con aceptación pero dejando constancia de disconformidad y pedido de reapertura.

¿Cuándo se cobra el aumento y en qué recibo se ve reflejado?

El punto clave para “hoy” es cuándo aparece en tu recibo. Con el esquema comunicado, el impacto se observa cuando se liquida el retroactivo y el tramo de enero dentro de la liquidación correspondiente, sumando además el proporcional de SAC. En términos prácticos:

El retroactivo de diciembre y el proporcional de aguinaldo se ven como ítems específicos.

y el se ven como ítems específicos. El tramo correspondiente a enero se incorpora en la liquidación del período.

se incorpora en la liquidación del período. Si el total no coincide con lo esperado, suele deberse a situación de revista, bonificaciones, descuentos (IOMA/IPS/ganancias si correspondiera) o particularidades del organismo.

Tip rápido: cuando revises el recibo, compará “haberes” (básico + bonificaciones) y “descuentos”. Un aumento puede sentirse menor si crecieron descuentos o si cambió algún adicional.

Cómo consultar tu recibo de sueldo y qué mirar para no confundirte

Para evitar confusiones, lo mejor es revisar el recibo con una checklist simple. Prestá atención a:

Básico y adicionales (bonificaciones por función, antigüedad u otros ítems propios del sector).

y (bonificaciones por función, antigüedad u otros ítems propios del sector). Retroactivos : suelen figurar en líneas separadas (y pueden traer su propio descuento asociado).

: suelen figurar en líneas separadas (y pueden traer su propio descuento asociado). SAC proporcional : puede aparecer como concepto vinculado al retroactivo.

: puede aparecer como concepto vinculado al retroactivo. Descuentos : IOMA/IPS, aportes, cuotas, embargos, etc.

: IOMA/IPS, aportes, cuotas, embargos, etc. Neto a cobrar: el número final puede variar aunque el porcentaje “teórico” del aumento sea el mismo.

Fechas de cobro: cronograma de enero para Estatales Bonaerenses

El pago de haberes de la administración bonaerense (correspondientes a enero) se organizará en un cronograma que se extenderá desde fin de enero hasta los primeros días de febrero, con fechas diferenciadas por organismo (Seguridad/SPB, Salud, ministerios y administración central, Educación, etc.). Si necesitás ubicar un caso puntual (por ejemplo, DGCyE/DiPrEGeP), conviene guiarse por el cronograma sector por sector informado para ese período.

IOMA hoy: dos temas a tener en cuenta (Token y entrega de medicamentos)

En el día a día del trabajador estatal, IOMA suele ser un tema recurrente. Este mes se destacaron dos cuestiones útiles:

Token/Credencial digital: IOMA informó una opción desde su web para obtener credencial digital y token, además de la app, para validar prestaciones.

IOMA informó una opción desde su web para obtener credencial digital y token, además de la app, para validar prestaciones. MEPPES (medicación): IOMA comunicó demoras en la entrega de medicamentos del programa MEPPES por factores externos vinculados a la cadena de provisión (laboratorios/droguerías), indicando que las autorizaciones se realizan en tiempo y forma.

IPS: calendario para jubilados y pensionados bonaerenses (enero 2026)

Si seguís el tema por familia o por trámites, el IPS confirmó el pago de haberes de enero para jubilados y pensionados con un esquema de dos jornadas:

Jueves 29 de enero: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 (y pensiones sociales no contributivas sin distinción de DNI).

DNI terminados en (y sin distinción de DNI). Viernes 30 de enero: DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Preguntas que se hacen hoy muchos estatales bonaerenses