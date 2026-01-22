Paritaria Docente en PBA: ruptura sindical, aumento “insuficiente” y la nueva escala salarial de enero 2026

El gobierno de Kicillof otorgó un incremento total del 4,5% que dividió las aguas en el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Mientras SUTEBA aceptó “para no perder liquidez”, la FEB rechazó de plano la oferta. Te detallamos todos los números, la interna gremial y la tabla estimada de cómo quedan los sueldos de bolsillo.

La negociación paritaria en la Provincia de Buenos Aires entró en una zona de turbulencia inesperada para el mes de enero. Lo que parecía un trámite administrativo para cerrar el 2025 y arrancar el 2026, terminó exponiendo una grieta inédita en el frente sindical y dejando un escenario de incertidumbre de cara al inicio de clases.

El gobierno bonaerense oficializó un aumento que, en los papeles, busca mitigar el impacto inflacionario de diciembre, pero que en los bolsillos de los trabajadores estatales, docentes y judiciales se siente como una “gota en el desierto”. Con la fecha clave del 5 de febrero en el horizonte para reabrir la discusión, los gremios ya advierten que el clima social en las escuelas y oficinas públicas está al límite.

Un aumento en cuotas y polémico

La propuesta aceptada por mayoría —pero no por unanimidad— consiste en una ingeniería financiera compleja que busca maquillar la falta de fondos provinciales ante el recorte de transferencias nacionales. El aumento se cobrará los primeros días de febrero y se compone de:

Aumento al Básico: Un incremento del 3% correspondiente a enero 2026.

Un incremento del 3% correspondiente a enero 2026. Retroactivo: Un 1% extra correspondiente a diciembre 2025 (lo que técnicamente cierra la paritaria del año pasado).

Un 1% extra correspondiente a diciembre 2025 (lo que técnicamente cierra la paritaria del año pasado). Bono/Aguinaldo: Un ajuste proporcional del medio aguinaldo (SAC) que suma un 0,5%.

En total, el gobierno habla de un 4,5% de aumento de bolsillo. Sin embargo, la bronca radica en que la inflación de diciembre y la proyectada de enero superan ampliamente ese porcentaje, consolidando una pérdida del poder adquisitivo que ya lleva meses.

Ver también: Paritarias Docentes PBA: la “letra chica” del aumento que se cobra en febrero 2026

La ruptura del frente docente: FEB vs. SUTEBA

El dato político de la semana es la diferencia de criterio dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Históricamente alineados, esta vez los dos gremios mayoritarios tomaron caminos distintos, lo que evidencia la presión de las bases.

La postura de SUTEBA: El gremio conducido por Roberto Baradel decidió aceptar la oferta “en disconformidad”. El argumento es pragmático: “No podemos permitir que los compañeros cobren menos o igual que el mes pasado. Aceptamos para que el dinero esté en el cajero, pero seguimos exigiendo una recomposición real”.

El gremio conducido por Roberto Baradel decidió aceptar la oferta “en disconformidad”. El argumento es pragmático: “No podemos permitir que los compañeros cobren menos o igual que el mes pasado. Aceptamos para que el dinero esté en el cajero, pero seguimos exigiendo una recomposición real”. El rechazo de la FEB: La Federación de Educadores Bonaerenses, tras consultar a sus distritos, dijo NO. Liliana Olivera, su titular, fue categórica: “La oferta no contempla la realidad del docente que no llega a fin de mes. No podemos convalidar un salario que nos deja bajo la línea de pobreza”. UDOCBA también se sumó al rechazo, pidiendo una suma fija que impacte más fuerte en los que menos ganan.

Ver también: Sueldos docentes PBA: ¿Cuánto cobran en enero con el nuevo aumento y el retroactivo acordado?

Grilla Salarial: ¿Cuánto cobra un docente en enero 2026?

Con la aplicación de este nuevo esquema del 4,5% (sumando los ítems remunerativos y bonificaciones), los salarios testigos sufren modificaciones leves. A continuación, presentamos una estimación de los sueldos de bolsillo para un docente con y sin antigüedad, a cobrar en febrero:

Cargo / Modalidad Antigüedad Sueldo de Bolsillo (A cobrar en Feb) Maestro de Grado (Jornada Simple) Sin antigüedad $750.692 Maestro de Grado (c/ 5ta Hora) Sin antigüedad $938.365 Maestro de Grado (Jornada Completa) Sin antigüedad $1.501.380 Maestro de Grado (c/ 5ta Hora) 12 a 14 años $1.105.500 aprox. Preceptor Sin antigüedad $642.321 Profesor (20 Módulos) Sin antigüedad $1.045.500 aprox. Director de 1ra (Jornada Simple) Sin antigüedad $1.115.138

Dato clave: El aumento real de bolsillo para un maestro que recién se inicia es de aproximadamente $37.400 respecto al mes anterior. Esta cifra fue el detonante del rechazo de la FEB, que la calificó de “exigua” para afrontar la canasta básica.

Ver también: Aumento confirmado para Estatales Bonaerenses: todos los detalles de la suba de enero 2026

Estatales y Judiciales: la estrategia de “agarrar y seguir”

Mientras la docencia discute internamente, el resto de la administración pública optó por cerrar filas para garantizar el cobro.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptó la propuesta, pero declaró el “estado de alerta”. Los judiciales bonaerenses reclaman que, además de la inflación, hay un retraso histórico en la jerarquización de sus cargos respecto a la justicia nacional.

Por el lado de la Ley 10.430 (estatales), ATE y UPCN validaron el acuerdo. Desde ATE Provincia señalaron que “es un acuerdo corto, de transición”. El objetivo es llegar al 5 de febrero con la paritaria 2025 cerrada y empezar a discutir una pauta salarial anual o trimestral que incluya cláusula gatillo, algo que el gobierno de la Provincia se resiste a firmar por la inestabilidad de la coparticipación federal.

Lo que viene: febrero define el inicio de clases

El escenario es de final abierto. Si bien el gobierno logró desactivar el conflicto inmediato asegurando que los sueldos se liquiden con aumento, la reapertura del 5 de febrero será determinante.

Si la próxima oferta no supera el dígito o no ofrece garantías contra la inflación, el “no inicio” de clases, que parecía un fantasma lejano, podría convertirse en una medida de fuerza concreta impulsada incluso por aquellos gremios que hoy aceptaron en disconformidad. La Provincia argumenta que “no hay plata” porque Nación cortó los fondos; los gremios responden que el ajuste no pueden pagarlo siempre los trabajadores.