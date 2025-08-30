banner ad

Cuenta DNI descuentos en septiembre: Estos son los beneficios confirmados para el mes

Ignacio Hernández
cuenta dni beneficios descuentos nuevos

Septiembre vuelve a mover la aguja de las billeteras en la Provincia de Buenos Aires: se renuevan los reintegros de Cuenta DNI, hay un finde con un descuento especial por el aniversario de la entidad bancaria bonaerense y se mantienen beneficios muy buscados como carnicerías, ferias y comercios de cercanía. Si querés sacarle el jugo y no perderte fechas clave, acá va el calendario confirmado y tips para alcanzar los topes sin pagar de más.

Cada fin y principio de mes sube la consulta “Cuenta DNI descuentos” porque cambian días, topes y rubros. En septiembre, además, Banco Provincia suma un bonus por su aniversario, con un 30% en gastronomía por única vez, y se sostienen las jornadas en carnicerías, que fueron las más aprovechadas en agosto. El foco pasa por organizar compras según tope (semanal o por jornada) y por entender qué fines de semana conviene para carne o para salir a comer.

Calendario confirmado: días, % de ahorro, topes y gasto para llegar al tope

Vigencia: septiembre de 2025 (Provincia de Buenos Aires). Los comercios deben estar adheridos a Cuenta DNI y el reintegro impacta en tu cuenta según los plazos habituales del banco.

BeneficioDías%Tope de reintegroGasto para alcanzar el tope
Especial aniversario – Gastronomía (bares, restaurantes, fast food)Sáb 6 y Dom 730%$8.000 por persona$26.700 aprox.
Carnicerías, granjas y pescaderíasSáb 6 y Sáb 2035%$6.000 por jornada$17.000 aprox.
Comercios de cercanía (alimentos)Todos los viernes20%$4.000 por día$20.000
Ferias y Mercados BonaerensesTodos los días40%$6.000 por semana$15.000
Universidades bonaerenses (comercios adheridos en campus)Todos los días40%$6.000 por semana$15.000
Garrafa (compra/recarga)Todos los días40%$12.000 por mes$30.000
Comercios no alimentariosTodos los días3 cuotas sin interés
Supermercados y cadenasFechas puntuales del messegún cadenasegún acción

Claves para no perder ahorro (y que el reintegro te entre completo)

  • Separá consumos por tope: en carnicerías el tope es por jornada; si te pasás, lo excedido no reintegra.
  • Planeá el finde del 6-7: el 30% en gastronomía es por única vez en el mes; si vas en grupo, pagá con la app y dividí por alias o QR para que cada uno capture tope propio.
  • Viernes de cercanía: armá una lista y concentrá compras para llegar a $20.000 y obtener el tope de $4.000.
  • Ferias/Universidades: son semanales; si ya alcanzaste el tope, esperá a la semana siguiente para volver a ahorrar.
  • Supermercados: mirá las fechas puntuales de cada cadena durante el mes para combinar con cercanía sin superponer topes.

Qué cambia frente a agosto

  • Se repiten las dos jornadas de carnicerías pero ahora son sábado 6 y sábado 20 (en agosto fueron 9 y 23).
  • Se agrega el Especial Aniversario con 30% en gastronomía sólo el 6 y 7.
  • Cercanía, ferias, universidades y garrafa continúan con mismos topes que venían rigiendo.

Ejemplos rápidos para calcular tu compra

  • Carnicería (35%): si apuntás al tope, $17.000 de ticket → reintegro $6.000 → pagás $11.000.
  • Gastronomía aniversario (30%): $26.700 de ticket → reintegro $8.000 → pagás $18.700.
  • Cercanía (20% viernes): $20.000 de ticket → reintegro $4.000 → pagás $16.000.

Requisitos básicos para que aplique el reintegro

  • Pagar con la app Cuenta DNI (QR o clave virtual en comercios adheridos).
  • Ser titular: el tope es por persona y se mide por día/semana/mes según rubro.
  • Comercios adheridos: verificá en el local o en la app antes de pagar.

Fechas clave que tenés que agendar

  • Sábado 6: carnicerías (35%) + gastronomía (30%).
  • Domingo 7: gastronomía (30%).
  • Sábado 20: carnicerías (35%).
  • Todos los viernes: cercanía (20%).
  • Todos los días: ferias (40%), universidades (40%), garrafa (40%) y 3 cuotas en no alimentarios.

Más leídas