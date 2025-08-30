Cuenta DNI descuentos en septiembre: Estos son los beneficios confirmados para el mes

Septiembre vuelve a mover la aguja de las billeteras en la Provincia de Buenos Aires: se renuevan los reintegros de Cuenta DNI, hay un finde con un descuento especial por el aniversario de la entidad bancaria bonaerense y se mantienen beneficios muy buscados como carnicerías, ferias y comercios de cercanía. Si querés sacarle el jugo y no perderte fechas clave, acá va el calendario confirmado y tips para alcanzar los topes sin pagar de más.
Cuenta DNI descuentos en septiembre
Cada fin y principio de mes sube la consulta “Cuenta DNI descuentos” porque cambian días, topes y rubros. En septiembre, además, Banco Provincia suma un bonus por su aniversario, con un 30% en gastronomía por única vez, y se sostienen las jornadas en carnicerías, que fueron las más aprovechadas en agosto. El foco pasa por organizar compras según tope (semanal o por jornada) y por entender qué fines de semana conviene para carne o para salir a comer.
Calendario confirmado: días, % de ahorro, topes y gasto para llegar al tope
Vigencia: septiembre de 2025 (Provincia de Buenos Aires). Los comercios deben estar adheridos a Cuenta DNI y el reintegro impacta en tu cuenta según los plazos habituales del banco.
|Beneficio
|Días
|%
|Tope de reintegro
|Gasto para alcanzar el tope
|Especial aniversario – Gastronomía (bares, restaurantes, fast food)
|Sáb 6 y Dom 7
|30%
|$8.000 por persona
|$26.700 aprox.
|Carnicerías, granjas y pescaderías
|Sáb 6 y Sáb 20
|35%
|$6.000 por jornada
|$17.000 aprox.
|Comercios de cercanía (alimentos)
|Todos los viernes
|20%
|$4.000 por día
|$20.000
|Ferias y Mercados Bonaerenses
|Todos los días
|40%
|$6.000 por semana
|$15.000
|Universidades bonaerenses (comercios adheridos en campus)
|Todos los días
|40%
|$6.000 por semana
|$15.000
|Garrafa (compra/recarga)
|Todos los días
|40%
|$12.000 por mes
|$30.000
|Comercios no alimentarios
|Todos los días
|3 cuotas sin interés
|—
|—
|Supermercados y cadenas
|Fechas puntuales del mes
|según cadena
|según acción
|—
Claves para no perder ahorro (y que el reintegro te entre completo)
- Separá consumos por tope: en carnicerías el tope es por jornada; si te pasás, lo excedido no reintegra.
- Planeá el finde del 6-7: el 30% en gastronomía es por única vez en el mes; si vas en grupo, pagá con la app y dividí por alias o QR para que cada uno capture tope propio.
- Viernes de cercanía: armá una lista y concentrá compras para llegar a $20.000 y obtener el tope de $4.000.
- Ferias/Universidades: son semanales; si ya alcanzaste el tope, esperá a la semana siguiente para volver a ahorrar.
- Supermercados: mirá las fechas puntuales de cada cadena durante el mes para combinar con cercanía sin superponer topes.
Qué cambia frente a agosto
- Se repiten las dos jornadas de carnicerías pero ahora son sábado 6 y sábado 20 (en agosto fueron 9 y 23).
- Se agrega el Especial Aniversario con 30% en gastronomía sólo el 6 y 7.
- Cercanía, ferias, universidades y garrafa continúan con mismos topes que venían rigiendo.
Ejemplos rápidos para calcular tu compra
- Carnicería (35%): si apuntás al tope, $17.000 de ticket → reintegro $6.000 → pagás $11.000.
- Gastronomía aniversario (30%): $26.700 de ticket → reintegro $8.000 → pagás $18.700.
- Cercanía (20% viernes): $20.000 de ticket → reintegro $4.000 → pagás $16.000.
Requisitos básicos para que aplique el reintegro
- Pagar con la app Cuenta DNI (QR o clave virtual en comercios adheridos).
- Ser titular: el tope es por persona y se mide por día/semana/mes según rubro.
- Comercios adheridos: verificá en el local o en la app antes de pagar.
Fechas clave que tenés que agendar
- Sábado 6: carnicerías (35%) + gastronomía (30%).
- Domingo 7: gastronomía (30%).
- Sábado 20: carnicerías (35%).
- Todos los viernes: cercanía (20%).
- Todos los días: ferias (40%), universidades (40%), garrafa (40%) y 3 cuotas en no alimentarios.