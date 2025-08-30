Cuenta DNI descuentos en septiembre: Estos son los beneficios confirmados para el mes

Septiembre vuelve a mover la aguja de las billeteras en la Provincia de Buenos Aires: se renuevan los reintegros de Cuenta DNI, hay un finde con un descuento especial por el aniversario de la entidad bancaria bonaerense y se mantienen beneficios muy buscados como carnicerías, ferias y comercios de cercanía. Si querés sacarle el jugo y no perderte fechas clave, acá va el calendario confirmado y tips para alcanzar los topes sin pagar de más.

Cuenta DNI descuentos en septiembre

Cada fin y principio de mes sube la consulta “Cuenta DNI descuentos” porque cambian días, topes y rubros. En septiembre, además, Banco Provincia suma un bonus por su aniversario, con un 30% en gastronomía por única vez, y se sostienen las jornadas en carnicerías, que fueron las más aprovechadas en agosto. El foco pasa por organizar compras según tope (semanal o por jornada) y por entender qué fines de semana conviene para carne o para salir a comer.

Calendario confirmado: días, % de ahorro, topes y gasto para llegar al tope

Vigencia: septiembre de 2025 (Provincia de Buenos Aires). Los comercios deben estar adheridos a Cuenta DNI y el reintegro impacta en tu cuenta según los plazos habituales del banco.

Beneficio Días % Tope de reintegro Gasto para alcanzar el tope Especial aniversario – Gastronomía (bares, restaurantes, fast food) Sáb 6 y Dom 7 30% $8.000 por persona $26.700 aprox. Carnicerías, granjas y pescaderías Sáb 6 y Sáb 20 35% $6.000 por jornada $17.000 aprox. Comercios de cercanía (alimentos) Todos los viernes 20% $4.000 por día $20.000 Ferias y Mercados Bonaerenses Todos los días 40% $6.000 por semana $15.000 Universidades bonaerenses (comercios adheridos en campus) Todos los días 40% $6.000 por semana $15.000 Garrafa (compra/recarga) Todos los días 40% $12.000 por mes $30.000 Comercios no alimentarios Todos los días 3 cuotas sin interés — — Supermercados y cadenas Fechas puntuales del mes según cadena según acción —

Claves para no perder ahorro (y que el reintegro te entre completo)

Separá consumos por tope : en carnicerías el tope es por jornada ; si te pasás, lo excedido no reintegra.

: en el tope es ; si te pasás, lo excedido no reintegra. Planeá el finde del 6-7 : el 30% en gastronomía es por única vez en el mes; si vas en grupo, pagá con la app y dividí por alias o QR para que cada uno capture tope propio.

: el es por única vez en el mes; si vas en grupo, y dividí por alias o QR para que cada uno capture tope propio. Viernes de cercanía : armá una lista y concentrá compras para llegar a $20.000 y obtener el tope de $4.000 .

: armá una lista y para llegar a y obtener el . Ferias/Universidades : son semanales ; si ya alcanzaste el tope, esperá a la semana siguiente para volver a ahorrar.

: son ; si ya alcanzaste el tope, esperá a la semana siguiente para volver a ahorrar. Supermercados: mirá las fechas puntuales de cada cadena durante el mes para combinar con cercanía sin superponer topes.

Qué cambia frente a agosto

Se repiten las dos jornadas de carnicerías pero ahora son sábado 6 y sábado 20 (en agosto fueron 9 y 23).

las dos jornadas de pero ahora son (en agosto fueron 9 y 23). Se agrega el Especial Aniversario con 30% en gastronomía sólo el 6 y 7 .

con . Cercanía, ferias, universidades y garrafa continúan con mismos topes que venían rigiendo.

Ejemplos rápidos para calcular tu compra

Carnicería (35%): si apuntás al tope, $17.000 de ticket → reintegro $6.000 → pagás $11.000 .

de ticket → reintegro → pagás . Gastronomía aniversario (30%): $26.700 de ticket → reintegro $8.000 → pagás $18.700 .

de ticket → reintegro → pagás . Cercanía (20% viernes): $20.000 de ticket → reintegro $4.000 → pagás $16.000.

Requisitos básicos para que aplique el reintegro

Pagar con la app Cuenta DNI (QR o clave virtual en comercios adheridos).

(QR o clave virtual en comercios adheridos). Ser titular : el tope es por persona y se mide por día/semana/mes según rubro.

: el tope es y se mide por según rubro. Comercios adheridos: verificá en el local o en la app antes de pagar.

Fechas clave que tenés que agendar