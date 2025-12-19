Paritaria Docente 2026: Claves de la negociación que definirá el inicio de clases en Provincia

Con el ciclo lectivo 2025 llegando a su fin, la atención de la comunidad educativa bonaerense se traslada inmediatamente a lo que será un verano clave. La Paritaria Docente 2026 ya comienza a perfilarse no solo como una discusión salarial, sino como el factor determinante para garantizar el normal inicio de las clases en la Provincia de Buenos Aires.

Estado de alerta: El cierre de 2025 marca la cancha

Para entender qué pasará en febrero, es vital mirar la foto de diciembre. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) —que nuclea a SUTEBA, FEB, SADOP, AMET y UDOCBA— ha cerrado el año con un reclamo firme ante el Ministerio de Trabajo provincial.

Los gremios exigen una “urgente reapertura” de la discusión salarial para evitar que los sueldos de diciembre pierdan contra la inflación acumulada. Este cierre es la “base” sobre la que se discutirá el aumento de 2026. Si no hay una corrección ahora, el conflicto de febrero arrancará con un piso de deuda pendiente.

El dato clave: El último aumento consolidado fue en octubre, llevando el salario inicial (maestro de grado jornada simple) a una zona cercana a los $700.000 – $713.000. Los gremios consideran que este monto ya quedó desactualizado frente a la canasta básica de fin de año.

Ver también: Aguinaldo diciembre 2025: cuándo cobran los docentes bonaerenses y cómo impacta la paritaria

¿Qué pedirán los gremios para 2026?

Aunque las cifras oficiales se presentarán en la mesa técnica salarial de febrero, los dirigentes sindicales ya anticipan los tres ejes centrales de la demanda para el próximo ciclo lectivo:

Cláusula de actualización automática: Dado el contexto económico, la “cláusula gatillo” o indexación mensual (atada al IPC) vuelve a ser la herramienta favorita para no perder poder adquisitivo mes a mes. Recuperación de lo perdido: No solo empatar a la inflación futura, sino recuperar los puntos porcentuales perdidos durante el último trimestre de 2025. Condiciones laborales: Más allá del sueldo, se pondrá sobre la mesa la discusión por la sobrecarga laboral, la infraestructura escolar y la implementación plena del acuerdo de desconexión digital.

Ver también: Paritarias Docentes en Provincia: tensión en diciembre y alerta por el inicio del ciclo lectivo 2026

Calendario Escolar 2026: ¿Cuándo empiezan las clases?

La negociación paritaria corre contra el reloj del calendario escolar. Si bien la Provincia de Buenos Aires aún debe oficializar su cronograma definitivo mediante resolución, las fechas estimadas ya están sobre la mesa en base al consenso federal de garantizar 190 días de clases.

Fecha probable de inicio: Fines de febrero o primeros días de marzo (posiblemente lunes 2 de marzo, alineado con otras provincias grandes como Córdoba).

Fines de febrero o primeros días de marzo (posiblemente lunes 2 de marzo, alineado con otras provincias grandes como Córdoba). Primeras reuniones paritarias: Se esperan convocatorias formales durante la primera quincena de febrero. Sin embargo, los gremios presionan para tener encuentros “de tanteo” durante enero.

Ver también: Inicio de clases 2026 en la Provincia de Buenos Aires: todo lo que tenés que saber sobre el calendario escolar

La postura del Gobierno de Kicillof

Desde la Dirección General de Cultura y Educación, encabezada por Alberto Sileoni (y con Flavia Terigi en roles claves de negociación académica), la postura es de “diálogo permanente”. La Provincia ha manifestado la intención de que las clases comiencen a término, pero advierte sobre las restricciones presupuestarias derivadas del recorte de fondos nacionales (como el FONID) que impactan directamente en la billetera bonaerense.

Lo que tenés que saber antes de febrero

Si sos docente en la provincia, este verano será movido. La recomendación es estar atento a dos fechas claves:

Mediados de enero: Posibles reuniones informales o mesas técnicas para cerrar los números pendientes de 2025.

Principios de febrero: La “gran paritaria” que definirá el sueldo inicial de 2026. Si no hay acuerdo rápido, el inicio de clases podría verse comprometido por medidas de fuerza.