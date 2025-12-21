Paritaria Estatales Bonaerenses: Claves del aumento, aguinaldo y reapertura de diciembre 2025

El cierre de año llega con definiciones cruciales para los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Mientras los gremios docentes y de la administración pública (Ley 10.430) retoman el diálogo con el gobierno de Axel Kicillof, la confirmación del pago del aguinaldo trae alivio, aunque persiste la incertidumbre sobre un nuevo porcentaje de aumento para diciembre y el bono de fin de año.

A continuación, te detallamos la situación actual, fechas de cobro confirmadas y qué se sabe de la negociación salarial al 20 de diciembre de 2025.

📅 ¿Cuándo se cobra el Aguinaldo (SAC) en Provincia?

El dato más esperado ya es oficial. El Gobierno bonaerense confirmó el cronograma de pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre.

Fecha de depósito: Los haberes se acreditaron el sábado 20 de diciembre de 2025 .

Los haberes se acreditaron el . Impacto: Alcanza a todos los agentes de la administración pública provincial, docentes, personal de salud, policía y servicio penitenciario.

El Ministerio de Economía provincial priorizó cumplir con este pago “en tiempo y forma” antes de las fiestas, pese al contexto de restricción presupuestaria que atraviesa la gestión.

💰 Aumento de Sueldo: ¿Qué pasa con la paritaria de diciembre?

La discusión salarial sigue abierta. Tras el acuerdo que cubrió los meses de octubre y noviembre (con un aumento acumulado cercano al 8% en tramos), los gremios como UPCN, ATE y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitaron la reapertura inmediata para cerrar el 2025.

Puntos claves de la negociación actual:

Reapertura: Las reuniones técnicas se retomaron esta semana. El objetivo de los sindicatos es lograr un incremento que impacte en los salarios de diciembre (a cobrar en enero) para no perder poder adquisitivo frente a la inflación del último mes.

Las reuniones técnicas se retomaron esta semana. El objetivo de los sindicatos es lograr un incremento que impacte en los salarios de diciembre (a cobrar en enero) para no perder poder adquisitivo frente a la inflación del último mes. Sin porcentaje cerrado aún: Al día de la fecha, no hay un porcentaje oficial firmado para diciembre . La negociación busca definir si habrá un ajuste final por 2025 o si se pasará directamente a una pauta trimestral para el inicio de 2026.

Al día de la fecha, . La negociación busca definir si habrá un ajuste final por 2025 o si se pasará directamente a una pauta trimestral para el inicio de 2026. Sueldo de referencia: Con los últimos aumentos aplicados (octubre/noviembre), el salario inicial de bolsillo para un maestro de grado (jornada simple, sin antigüedad) ronda los $713.000.

🚫 Bono de Fin de Año: La postura oficial

Una de las dudas más frecuentes es si habrá un bono extraordinario similar al que otorgaron otras provincias (como Santiago del Estero). Hasta el momento, el gobierno de Kicillof no ha confirmado el pago de un bono de fin de año para los estatales bonaerenses.

Desde la gobernación han señalado que la prioridad absoluta fue garantizar el pago de sueldos y aguinaldos actualizados, concentrando los recursos en los incrementos al básico (que impactan en jubilaciones y aguinaldo) en lugar de sumas fijas por única vez.

📌 Lo que viene para enero 2026

Se espera que en los próximos días se comunique el resultado de las mesas técnicas. Si se logra un acuerdo antes de fin de año, el aumento podría liquidarse con los haberes de enero. De lo contrario, las negociaciones pasarán a ser el primer desafío de la gestión provincial en 2026.

Mantenete atento a tu recibo de sueldo digital para verificar la correcta liquidación del SAC y las novedades que surjan de la reunión paritaria inminente.