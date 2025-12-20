Caja de Policía Bonaerense: Todo lo que necesitás saber antes de fin de año (Actualizado Diciembre 2025)

Si sos retirado, jubilado o pensionado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el cierre del 2025 trae fechas claves que no podés pasar por alto. Desde la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones ya confirmaron el cronograma de pagos del aguinaldo y hay novedades importantes sobre la atención al público durante el verano y el uso de la plataforma digital.

A continuación, te detallamos la información actualizada al día de hoy para que organices tus finanzas y trámites antes de las fiestas.

📅 Fecha de cobro: Aguinaldo y Haberes Diciembre 2025

La ansiedad por el Medio Aguinaldo (SAC) es alta y la Tesorería General de la Provincia ya puso fecha. Agendalo:

2da Cuota del Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo): Se deposita el lunes 22 de diciembre de 2025 .

Se deposita el . Haberes mensuales de Diciembre: Siguiendo el calendario habitual del IPS y la administración provincial, se espera que estén acreditados entre el 29 y 30 de diciembre, garantizando el cobro antes de Año Nuevo.

Dato Clave: Si cobrás por Banco Provincia, la acreditación suele ser inmediata en la fecha estipulada. Para otros bancos, puede haber una demora de 24 horas hábiles.

💰 Escala Salarial y Aumentos: ¿Cómo cerramos el año?

El bolsillo del personal policial (tanto activo como pasivo) tuvo movimientos en el último trimestre. Es importante que revises tu recibo de haberes porque los aumentos impactan de forma directa en los aportes a la Caja.

Última actualización: Los haberes actuales reflejan la escala vigente desde octubre/noviembre 2025.

Los haberes actuales reflejan la escala vigente desde octubre/noviembre 2025. Referencia de montos (Estimado a Noviembre 2025): Subteniente: El haber ronda los $779.000 (aprox). Comisario: El básico supera el $1.200.000 . Comisario General: La máxima jerarquía percibe haberes superiores a los $1.600.000 .



Recordá que estos montos son orientativos y varían según la antigüedad, jerarquía y los códigos específicos de tu liquidación.

📱 Mi Caja PBA: El reemplazo definitivo de CajaOnline

Si todavía intentás entrar al viejo sistema, detenete. La digitalización avanzó y ahora todo pasa por Mi Caja PBA.

¿Cómo ingreso? Usá tu CUIL y la misma contraseña que tenías en CajaOnline. No hace falta crear un usuario nuevo si ya tenías uno.

Usá tu y la misma contraseña que tenías en CajaOnline. No hace falta crear un usuario nuevo si ya tenías uno. ¿Qué puedo hacer ahí? Consultar y descargar tu recibo de haberes (fundamental para ver el impacto del aguinaldo). Verificar el estado de tus trámites. Gestionar la Credencial Digital (si la física no te llegó o tiene datos erróneos).



🏦 Préstamos y Ayuda Financiera

Muchos consultan por la renovación de créditos para estas fechas. La Caja mantiene su línea de Ayuda Financiera, pero tené en cuenta la “temporada alta” de solicitudes.

Requisito fundamental: Si ya tenés un préstamo vigente, necesitás tener pago al menos el 50% de las cuotas para solicitar uno nuevo. Ejemplo: Si sacaste uno de 36 cuotas, debés tener 18 pagas.

Si ya tenés un préstamo vigente, necesitás tener pago al menos el para solicitar uno nuevo. Documentación: Personal pasivo solo necesita DNI y constancia de CBU/CUIL, pero la firma se certifica en la Caja.

Personal pasivo solo necesita DNI y constancia de CBU/CUIL, pero la firma se certifica en la Caja. Novedad 2026: Se espera que a partir del 13 de enero de 2026 se publiquen las nuevas escalas y montos actualizados para préstamos personales. Si no es urgente, quizás te convenga esperar a esa fecha.

⚠️ Atención al Público y Delegaciones: “Operativo Verano”

Con el inicio del Operativo Sol a Sol 2026 (que arrancó formalmente el 15 de diciembre) y el receso administrativo, hay cambios en la atención presencial.

Horarios de Verano (Sede Central y Delegaciones):

Lunes a Viernes de 8:00 a 13:00 hs.

Delegación Estado / Novedad Villa Gesell Cerrada momentáneamente (problemas de conexión). Se recomienda ir a Pinamar. San Bernardo Cerrada por licencia hasta fin de mes. Se recomienda ir a Pinamar. Morón Sin línea telefónica. Consultas solo por mail: [email protected]. Azul Retoma actividad normal tras el feriado local.

Recomendaciones finales para el beneficiario

Revisá tu Home Banking el día 22: No vayas al cajero antes de confirmar la acreditación para evitar colas innecesarias con el calor de diciembre. Fe de Vida: Aunque la provincia flexibilizó este trámite, si vivís en el exterior o tenés apoderado, chequeá en Mi Caja PBA si tenés alguna notificación pendiente de “Supervivencia”. Estafas: La Caja NUNCA te va a pedir claves ni transferencias por WhatsApp o teléfono. Si te llaman diciendo que es por el “cobro del retroactivo” o “bono navideño”, cortá. Es una estafa.

Para más consultas oficiales, siempre dirigite al sitio web de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones.