Estado crítico y máxima preocupación por Bastián: convocan a una cadena de oraciones

La situación clínica de Bastián, el niño de 8 años que permanece internado tras el grave accidente ocurrido en Pinamar, genera una profunda preocupación. En las últimas horas, el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata difundió un nuevo parte médico que confirmó un diagnóstico de extrema gravedad.

Según informó oficialmente el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, durante la mañana de este jueves 22 de enero el menor fue sometido a estudios de alta complejidad, entre ellos una resonancia magnética de cerebro y columna cervical. Los resultados evidenciaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas como consecuencia del traumatismo sufrido.

Estado crítico y pronóstico reservado

El parte médico detalla que Bastián continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva, bajo asistencia respiratoria mecánica y con inmovilización estricta de la zona cervical. Debido a la evolución del cuadro, los profesionales resolvieron realizar una traqueotomía programada para garantizar una vía aérea segura, luego de que el miércoles fracasara el intento de extubación.

Durante ese procedimiento, los médicos advirtieron la ausencia de respiración espontánea, lo que motivó la sospecha de un compromiso neurológico de gravedad. Esta hipótesis fue posteriormente confirmada por los estudios realizados en las últimas horas.

El niño permanece bajo monitoreo permanente por parte de los equipos de neurocirugía y neurología. El pronóstico continúa siendo reservado.

El mensaje de la madre y el pedido de acompañamiento

En medio de la angustia, Macarena, la madre de Bastián, compartió un mensaje conmovedor en sus redes sociales mientras su hijo era sometido a los estudios médicos. En su publicación, pidió acompañamiento y oraciones en este momento crítico.

“Seguimos pidiendo por Basti. En estos momentos le están realizando una resonancia, oremos por él, por su cabecita, por su columna, por todo su cuerpito”, escribió. El mensaje cerró con palabras de amor y esperanza dirigidas a su hijo: “Vamos hijo, sos muy fuerte. Te amo”.

La comunidad permanece atenta a la evolución del estado de salud del niño, en un contexto marcado por la incertidumbre y la espera de nuevos partes médicos oficiales.