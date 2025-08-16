Entre nubes y sol: el tiempo en la Provincia de Buenos Aires durante el finde

La provincia de Buenos Aires transita un fin de semana largo que miles de familias aprovechan para descansar o viajar hacia distintos destinos turísticos. El feriado puente del viernes 15, declarado no laborable, permitió que muchos bonaerenses inicien sus escapadas con anticipación.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones climáticas estarán marcadas por la nubosidad y la presencia de lluvias, aunque con un progresivo aumento de las temperaturas hacia el comienzo de la próxima semana.

Pronóstico día por día

Sábado 16 de agosto : Jornada fresca y gris , con cielo mayormente cubierto y probabilidad de lluvias hacia la tarde y la noche . La mínima rondará los 4°C y la máxima apenas alcanzará los 11°C .

Domingo 17 de agosto: Coincidiendo con el Día del Niño y la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, se prevé un día también nublado, aunque con una leve recuperación de la temperatura. La mínima será de 7°C y la máxima trepará a los 15°C.

Lunes 18 de agosto: Se mantendrá la nubosidad, pero continuará el ascenso térmico, con marcas que oscilarán entre los 10°C de mínima y los 18°C de máxima.

Un agosto con clima variable

Ya transcurrida la primera mitad del octavo mes del año, el panorama climático bonaerense se muestra variable, con frecuentes jornadas grises y temperaturas que lentamente comienzan a moderarse, anticipando la transición hacia la primavera.