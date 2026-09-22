Primavera con gusto a invierno: cuándo comenzarán a subir las temperaturas

La primavera ya está entre nosotros, aunque por las temperaturas de este martes 22 de septiembre cuesta bastante creerlo. El ingreso de una masa de aire frío dejó un amanecer con características plenamente invernales en buena parte de la provincia de Buenos Aires, con temperaturas muy bajas, sensación térmica reducida y sectores donde volvieron a registrarse condiciones favorables para la formación de heladas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, este martes será la jornada más fría de la semana, consecuencia del aire frío que avanzó sobre el centro del país después del período de lluvias y fuertes vientos registrado durante el comienzo de la semana.

En distintos sectores bonaerenses, especialmente del interior provincial, las temperaturas durante las primeras horas se ubicaron apenas algunos grados por encima de cero, mientras que a nivel del suelo pudieron registrarse valores inferiores a 0°C, generando heladas en zonas rurales.

Durante la tarde habrá sol entre algunas nubes, pero eso no será suficiente para generar un aumento importante de la temperatura. En amplias zonas de la Provincia las máximas permanecerán contenidas y el ambiente continuará fresco, con valores que en los sectores más fríos rondarán aproximadamente entre 13 y 15 grados.

La buena noticia para quienes estaban esperando temperaturas más acordes con la época llegará progresivamente desde este miércoles 23. El amanecer todavía será frío, pero durante la tarde comenzará a sentirse una recuperación, con máximas que en buena parte del territorio bonaerense podrán acercarse o superar los 17 y 18 grados.

El cambio será mucho más evidente durante jueves y viernes, cuando los vientos comenzarán a favorecer el ingreso de aire más templado.

Para el jueves se esperan máximas superiores a los 20 grados en numerosos sectores, mientras que el viernes podría convertirse en la jornada más agradable y primaveral de la semana, con registros que localmente podrán ubicarse entre 23 y 25 grados.

De esta manera, habrá que soportar un poco más el abrigo durante las mañanas, pero la primavera comenzará finalmente a hacerse sentir hacia la segunda mitad de la semana.

Para el sábado se mantienen, por el momento, condiciones relativamente estables, con temperaturas agradables y mayor presencia de nubosidad.

El panorama podría modificarse nuevamente hacia el domingo, cuando aumentaría la nubosidad y aparecería la posibilidad de chaparrones y algunas tormentas aisladas, aunque todavía existe incertidumbre sobre su alcance e intensidad.

Un dato curioso es que, aunque tradicionalmente en Argentina celebramos la primavera el 21 de septiembre, en 2026 el comienzo astronómico de la nueva estación ocurrirá recién este martes 22 a las 21:05, momento en que tendrá lugar el equinoccio.

Así que, al menos durante algunas horas más, podría decirse que la primavera llegó al calendario, pero el invierno todavía no recibió el aviso de que tiene que retirarse.