¿tres días de feriado por la visita del papa a la argentina?

El Gobierno nacional analiza declarar feriados, asuetos o días no laborables durante la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, ante la enorme movilización de personas que se espera en distintos puntos del país.

La posibilidad tomó mayor fuerza después de que se confirmara oficialmente el programa de actividades del Sumo Pontífice. Una de las alternativas que trascendió contempla establecer jornadas especiales desde el lunes 9 hasta el miércoles 11 de noviembre, los tres días de mayor actividad pública, aunque hasta el momento no existe una decisión definitiva sobre su alcance ni sobre la modalidad que se adoptará.

El propio canciller Pablo Quirno confirmó que el tema continúa bajo análisis y explicó que se estudian diferentes opciones: feriados, asuetos o días no laborables, que incluso podrían aplicarse únicamente en las jurisdicciones directamente alcanzadas por las actividades del Papa. El objetivo es facilitar el desplazamiento de los fieles sin paralizar innecesariamente las actividades en aquellas regiones alejadas de los lugares que visitará León XIV.

La expectativa es enorme. Será la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas, desde la llegada de Juan Pablo II en 1987. León XIV permanecerá cuatro días en territorio argentino y desarrollará actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con celebraciones multitudinarias y encuentros institucionales, religiosos y sociales.

León XIV llegará el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo. Será recibido oficialmente en el Aeroparque Jorge Newbery y posteriormente realizará una visita al Monumento al General San Martín. Más tarde llegará a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei, y luego se trasladará al Palacio Libertad para reunirse con autoridades, representantes del cuerpo diplomático y miembros de la sociedad civil.

El lunes 9 comenzará una de las jornadas de mayor actividad. El Pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en la provincia de Buenos Aires, y posteriormente encabezará una multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles. También mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, participará de una reunión ecuménica e interreligiosa y celebrará vísperas junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con religiosos, religiosas y seminaristas en la Catedral. Ese mismo día regresará a Buenos Aires y por la noche encabezará una gran vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La visita tendrá un momento especialmente significativo para la provincia de Buenos Aires el miércoles 11 de noviembre. Después de visitar un complejo penitenciario federal, el Papa viajará hacia Luján, donde celebrará una multitudinaria misa antes de abandonar la Argentina y continuar su viaje apostólico rumbo a Perú. Para esa celebración se espera una movilización extraordinaria de fieles hacia la ciudad bonaerense.

La magnitud del acontecimiento ya llevó al Ministerio de Seguridad Nacional a disponer un Comando Unificado Federal especial para Luján y Claypole, destinado a coordinar el despliegue de las fuerzas, proteger corredores viales y garantizar la seguridad durante las actividades papales en territorio bonaerense.

Precisamente, la enorme cantidad de personas que podrían movilizarse durante esos días es uno de los principales factores que analiza el Gobierno para determinar qué esquema aplicar. La Casa Rosada deberá resolver si finalmente establece feriados, días no laborables o asuetos y si la medida tendrá carácter nacional o estará limitada a las ciudades y provincias donde se desarrollen las actividades.

Por ahora, el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre no fueron declarados feriados nacionales. La definición será comunicada oficialmente una vez que concluya el análisis logístico y operativo.

La llegada de León XIV será uno de los acontecimientos religiosos más importantes de las últimas décadas en la Argentina y todo indica que Buenos Aires, Córdoba y especialmente Luján vivirán jornadas de movilización masiva, mientras crece la expectativa por conocer si esos tres días finalmente tendrán un régimen laboral excepcional.