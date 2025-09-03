banner ad

Elecciones bonaerenses: ¿Habrá clases el lunes 8 en las escuelas que funcionarán como centros de votación?

Francisco Díaz
Las boletas que se usarán en las elecciones de La Plata ya están listas para el 7 de septiembre

La Dirección General de Cultura y Educación (DCyE) de la provincia de Buenos Aires confirmó que el lunes 8 de septiembre, al día siguiente de las elecciones provinciales, las clases se desarrollarán con normalidad y en el horario habitual en todas las escuelas de la provincia, incluso aquellas que funcionaron como centros de votación.

Las autoridades aseguraron que se realizará un amplio operativo de limpieza para garantizar que los colegios estén en condiciones de recibir a los alumnos sin inconvenientes.

Según el comunicado oficial:
“La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires informa que, al día siguiente de los comicios provinciales del 7 de septiembre y nacionales del 26 de octubre, las clases se desarrollarán con normalidad y en el horario habitual en todas las escuelas afectadas como centros de votación.”

Esta medida busca asegurar la continuidad educativa y garantizar que los estudiantes regresen a las aulas en un entorno seguro y limpio después de los comicios.

