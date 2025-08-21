banner ad

Elecciones Bonaerenses: Fuerza Patria y LLA cabeza a cabeza: el voto indeciso será clave

Francisco Díaz
ELECCIONES provincia buenos aires

A menos de tres semanas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, se dio a conocer una nueva encuesta de la consultora Tendencias, que confirma un escenario polarizado y competitivo.

Espacio Publicitario

El estudio, realizado entre el 11 y 16 de agosto sobre más de 6.100 casos, ubica a Fuerza Patria en primer lugar con un 38% de intención de voto, seguida muy de cerca por La Libertad Avanza, que suma 35,2%. Detrás aparecen el Frente de Izquierda (5,5%) y Somos Buenos Aires (4,7%), aunque el dato clave es que un 13,6% de los votantes aún no definió su apoyo, un caudal que podría resultar decisivo.

Cuenta DNI lanza descuentos de 10% en farmacias y perfumerías para agosto y septiembre
Mirá también:

Cuenta DNI lanza descuentos de 10% en farmacias y perfumerías para agosto y septiembre

La encuesta refleja que mientras Fuerza Patria conserva su fortaleza en el conurbano, La Libertad Avanza crece en el interior bonaerense, configurando una elección que promete ser una de las más disputadas de los últimos años.

Con el reloj electoral en marcha y un alto nivel de indecisión ciudadana, la definición del 7 de septiembre será clave para el futuro político de la provincia más importante del país.

Aubasa comenzará en septiembre la repavimentación de Ruta 2 entre Dolores y Maipú
Mirá también:

Aubasa comenzará en septiembre la repavimentación de Ruta 2 entre Dolores y Maipú
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Cambia hora argentina
¿Cambia la hora en Argentina?: Diputados aprobó un proyecto para cambiar el huso horario
Nacionales Sociedad
marolio
Falsa alarma: la ANMAT confirmó que el tomate Marolio se puede consumir porque no eran gusanos
Nacionales
fresco agradavle
Breve pausa en las lluvias y temperaturas más agradables: ¿cómo sigue el tiempo?
Provincia
aumento bono jubilados anses
Jubilados recibirán aumento y bono en septiembre 2025: detalles, montos y calendario de pagos
Anses Sociedad
el aljibe donde encontraron a la mujer muerta KETJWG5VKZFQHKZ3V3RTLRGQ6E
Horror: hallan a mujer muerta en aljibe y detienen a su cuidadora
Nacionales
Axel Kicillof 131
Kicillof inauguró un nuevo tramo de la Ruta 11 y anunció la construcción de un nuevo hospital en Villa Gesell
Provincia Villa Gesell
Dolores, el Primer Pueblo Patrio, celebra 208 años de historia, cultura y tradición
Dolores

Más leídas