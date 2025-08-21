Elecciones Bonaerenses: Fuerza Patria y LLA cabeza a cabeza: el voto indeciso será clave

A menos de tres semanas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, se dio a conocer una nueva encuesta de la consultora Tendencias, que confirma un escenario polarizado y competitivo.

El estudio, realizado entre el 11 y 16 de agosto sobre más de 6.100 casos, ubica a Fuerza Patria en primer lugar con un 38% de intención de voto, seguida muy de cerca por La Libertad Avanza, que suma 35,2%. Detrás aparecen el Frente de Izquierda (5,5%) y Somos Buenos Aires (4,7%), aunque el dato clave es que un 13,6% de los votantes aún no definió su apoyo, un caudal que podría resultar decisivo.

La encuesta refleja que mientras Fuerza Patria conserva su fortaleza en el conurbano, La Libertad Avanza crece en el interior bonaerense, configurando una elección que promete ser una de las más disputadas de los últimos años.

Con el reloj electoral en marcha y un alto nivel de indecisión ciudadana, la definición del 7 de septiembre será clave para el futuro político de la provincia más importante del país.