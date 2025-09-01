banner ad

Elecciones Bonaerenses: Encuesta revela la intención de voto en las ocho secciones electorales

Francisco Díaz
ELECCIONES provincia buenos aires

A menos de una semana de las elecciones legislativas del 7 de septiembre, un sondeo de la consultora Rubikon Intel midió la intención de voto en las ocho Secciones Electorales de la provincia de Buenos Aires.

El estudio muestra una ventaja de La Libertad Avanza (LLA) sobre Fuerza Patria (FP), aunque persiste un alto porcentaje de indecisos.

Panorama general

Provincia de Buenos Aires:

  • La Libertad Avanza: 31%
  • Fuerza Patria: 23%
  • Otras fuerzas: 8,4%
  • Somos Buenos Aires: 4,8%
  • FIT: 4,6%
  • Voto en blanco: 10%
  • Indecisos: 18,1%

Radiografía sección por sección

Primera: Diego Valenzuela (LLA) 36,6% – Gabriel Katopodis (FP) 21,6%.
Segunda: Natalia Blanco (LLA) 31,6% – Diego Nanni (FP) 20,3%.
Tercera: Verónica Magario (FP) 28,6% – Maximiliano Bondarenko (LLA) 22,6%.
Cuarta: Gonzalo Cabezas (LLA) 21,6% vs. Diego Videla (FP) 18,1%.
Quinta: Guillermo Montenegro (LLA) 43,8% – Fernanda Raverta (FP) 20,3%.
Sexta: Oscar Liberman (LLA) 36,8% – Alejandro Dicchiara (FP) 18,7%.
Séptima: Alejandro Speroni (LLA) 26% – Inés Laurini (FP) 17,2%.
Octava: Juan Osaba (LLA) 30,1% – Ariel Archanco (FP) 24,4%.

Claves del sondeo:

  • La Libertad Avanza domina 7 de las 8 secciones electorales.
  • Fuerza Patria lidera en la Tercera Sección, su histórico bastión.
  • Somos Buenos Aires no logra captar el interés de los bonaerenses, manteniéndose con números bajos en todas las secciones.
  • Los indecisos superan el 25% en algunas regiones, lo que podría cambiar el mapa electoral.

La cuenta regresiva está en marcha: el 7 de septiembre los bonaerenses definirán el próximo escenario legislativo.

